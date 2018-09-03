Константинопольский Патриархат хочет присвоить себе единоличное право предоставлять автокефалию
В Стамбуле заявляют, что Вселенский Патриарх может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований с Поместными Церквями и отменять ранее принятые в Церквах решения…
Действия Константинопольского Патриарха Варфоломея, который фактически утратил всякую паству на своей канонической территории, но продолжает грубо вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей, могут вызвать раскол в мировом Православии и недовольство значительной части Предстоятелей Поместных Церквей.
Дело в том, что в Константинополе 1−3 сентября проходит Архиерейский Собор Константинопольской Православной Церкви во главе с Вселенским Патриархом Варфоломеем, и как сообщает РИСУ, на этом соборе всерьёз рассматривается вопрос о праве Константинополя не только предоставлять автокефалию без каких-либо согласований, но и принимать апелляции на решения священноначалия других Поместный Церквей.
Таким образом, Патриарх Варфоломей, пользуясь своим древним титулом, пытается навязать всему православному миру себя в качестве своего рода «православного папы Римского». При этом прислушиваться к мнению своих собратьев Предстоятелей других Поместных Церквей он не склонен и настаивает на своём особом статусе «судии для всех Церквей».
Так, в повестке дня Архиерейского Собора значится:
1. Автокефалия, право ее предоставления Вселенским Патриархатом — теоретическое, каноническое и историческое обоснование права Патриархата предоставлять автокефалию;
2. Апелляции к Вселенскому Патриарху на решения других Поместных Церквей, право принимать их и выносить решения;
3. Информация о диалоге с Поместными Церквами по согласованию документа Всеправославного Собора о порядке предоставления автокефалии;
4. Церковная проблема;
5. Вопрос, связанный с судьбой Охридской Архиепископии Сербской Православной Церкви и самопровозглашённой Македонской церковью;
6. Вопросы по функционированию епархий Вселенского Патриархата (за пределами Турции) — широкий вопрос, который касается как стран православной диаспоры, так и Новых территорий (Северной Греции).
7. Развитие богословской науки.
8. Вопросы, связанные с Всеправославным Собором на Крите.
Константинопольский Патриархат хочет присвоить себе единоличное право предоставлять автокефалию В Стамбуле заявляют, что Вселенский Патриарх может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований с Поместными Церквями и отменять ранее принятые в Церквах решения...