Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2018

Константинопольский Патриархат хочет присвоить себе единоличное право предоставлять автокефалию
В Стамбуле заявляют, что Вселенский Патриарх может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований с Поместными Церквями и отменять ранее принятые в Церквах решения…

Патриарх Варфоломей заявил о своем первенстве в православном мире. Фото ReutersДействия Константинопольского Патриарха Варфоломея, который фактически утратил всякую паству на своей канонической территории, но продолжает грубо вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей, могут вызвать раскол в мировом Православии и недовольство значительной части Предстоятелей Поместных Церквей.

Дело в том, что в Константинополе 1−3 сентября проходит Архиерейский Собор Константинопольской Православной Церкви во главе с Вселенским Патриархом Варфоломеем, и как сообщает РИСУ, на этом соборе всерьёз рассматривается вопрос о праве Константинополя не только предоставлять автокефалию без каких-либо согласований, но и принимать апелляции на решения священноначалия других Поместный Церквей.

Таким образом, Патриарх Варфоломей, пользуясь своим древним титулом, пытается навязать всему православному миру себя в качестве своего рода «православного папы Римского». При этом прислушиваться к мнению своих собратьев Предстоятелей других Поместных Церквей он не склонен и настаивает на своём особом статусе «судии для всех Церквей».

Так, в повестке дня Архиерейского Собора значится:

1. Автокефалия, право ее предоставления Вселенским Патриархатом — теоретическое, каноническое и историческое обоснование права Патриархата предоставлять автокефалию;

2. Апелляции к Вселенскому Патриарху на решения других Поместных Церквей, право принимать их и выносить решения;

3. Информация о диалоге с Поместными Церквами по согласованию документа Всеправославного Собора о порядке предоставления автокефалии;

4. Церковная проблема;

5. Вопрос, связанный с судьбой Охридской Архиепископии Сербской Православной Церкви и самопровозглашённой Македонской церковью;

6. Вопросы по функционированию епархий Вселенского Патриархата (за пределами Турции) — широкий вопрос, который касается как стран православной диаспоры, так и Новых территорий (Северной Греции).

7. Развитие богословской науки.

8. Вопросы, связанные с Всеправославным Собором на Крите.

Русская линия

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Константинопольский Патриархат хочет присвоить себе единоличное право предоставлять автокефалию
В Стамбуле заявляют, что Вселенский Патриарх может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований с Поместными Церквями и отменять ранее принятые в Церквах решения...

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