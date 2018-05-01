Католическая церковь за тысячу лет так далеко ушла от Православия, что возвращение католиков к правоверию очень маловероятно, заявил глава ОВЦС…

Вселенская Православная Церковь никогда не пойдёт на восстановление общения с Католической церковью до тех пор, пока между православными и католиками не будут решены все противоречия, и представители Ватикана не откажутся от своих заблуждений, а это в принципе невозможно. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, комментируя в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявление Патриарха Константинопольского Варфоломея о неизбежности объединения «двух ветвей христианства», сообщает РИА Новости.

«Я не разделяю эту позицию на основании вполне реалистичного анализа ситуации в Поместных Православных Церквах и ситуации в православно-католическом диалоге. Несмотря на то, что основы нашей веры одинаковые и Символ веры у нас почти одинаковый, у католиков иное представление об исхождении Святого Духа, это во-первых. А во-вторых, за уже почти тысячелетнюю историю раздельного существования у нас накопилось очень много противоречий и разногласий», — сказал митрополит Иларион.

Например, некоторые лица, в Католической церкви признанные святыми, в Русской Православной Церкви считаются еретиками или гонителями Православия. «Католики говорят о возможной канонизации кардинала Степинаца. Этот кардинал был хорватом, в Католической церкви он почитается как святой. Но, по мнению Сербской Православной Церкви, в годы Второй мировой войны кардинал прямым и непосредственным образом участвовал в геноциде сербов», — отметил архиерей.

Митрополит Иларион также привёл ряд других аргументов, показывающих, почему возвращение католиков к православной вере в принципе невозможно. В их числе многократные попытки навязывания православным унии, которые предпринимали католики во времена Крестовых походов, а также современная активная антиправославная деятельность униатов на Украине, с которой Ватикан ничего не может поделать. Поэтому по-человечески объединение просто невозможно.

Русская линия