30 апреля 2018 года в Псково-Печерском монастыре состоялось отпевание и погребение соратника архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почившего псковского старца архимандрита Адриана (Кирсанова), сообщает официальный сайт Псково-Печерского монастыря.

Чин отпевания был совершён после Божественной литургии митрополитом Псковским и Порховским Евсевием, митрополитом Новгородским и Старорусским Львом, епископом Егорьевским Тихоном, епископом Армавирским и Лабинским Игнатием, епископом Гдовским Фомой, в сослужении наместников монастырей: Свято-Успенского Псково-Печерского архимандрита Тихона, Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрита Спиридона, Иоанно-Богословского Крыпецкого Саввы, многочисленного духовенства из России, Украины и Белоруссии.

Как ранее отметил наместник московского Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), архимандрит Адриан был «последним из плеяды великих духовников и старцев, подвизавшихся в Псково-Печерском монастыре со второй половины прошлого века». И конечно, уход из земной жизни к Богу такого духовно опытного старца по-человечески не мог не опечалить братию обители и многочисленных верующих Русской Православной Церкви.

Однако, вместе с человеческой скорбью в Псково-Печерском монастыре чувствовалась и пасхальная радость, поскольку всегда стремившийся к Богу старец, наконец, свершил свой путь. Как говорят, в псковской обители отец Адриан ушёл в пещеры Богом зданные, там ныне и пребывает. Любой желающий может прийти к нему и в молитве о нём попросить того, чего просил ранее через записки.

Русская линия