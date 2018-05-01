Русская линия
Сводка новостей от 1 мая 2018

Израиль требует разорвать соглашение по иранской ядерной программе
Еврейский премьер Нетаниягу заявил, что Израиль обладает доказательствами, что Тегеран всё ещё принимает шаг для создания ядерной бомбы…

Карта ИзраиляПобеда в Сирии войск ненавистного евреям Асада, невозможность уничтожить его при помощи исламистов и как следствие этого резкое усиление в регионе союзного Сирии Ирана приводят к тому, что в Тель-Авиве чувствуют себя всё более нервозно и настаивает на том, чтобы усиление Ирана было остановлено.

Для того, чтобы не допустить укрепления иранских военных на сирийской территории, еврейские ВВС и без того регулярно атаковали отдельные районы Сирии. Однако, в последнее время ситуация претерпела серьёзные изменения. Россия выступила против подобных атак и потребовала от Израиля их прекратить.

Сказать, что Нетаниягу был раздосадован подобным требованием Путина — это ничего не сказать. Евреи протестовали и не хотели мириться с новыми «правилами игры». В итоге два дня назад в Сирии вновь была атакована одна из военных баз и склад боеприпасов. В ответ на это Иран и Сирия пригрозили нанести по Израилю ответный удар, в Москве же сохраняли полное молчание.

Вслед за этим премьер-министр Израиля Нетаниягу обратился к гражданам Израиля со специальным обращением, в котором заявил, что еврейские спецслужбы смогли выкрасть у Ирана архив секретных документов, которые якобы доказывают, что Иран не соблюдает соглашение по иранской ядерной программе и всё ещё стремится создать ядерную бомбу.

Нетаниягу тут же связался с Путиным и другими мировыми лидерами и потребовал обратить внимание на обнародованные документы. В Москве в ответ на это призвали провести переговоры. В Вашингтоне же заявили, что поддерживают в этой ситуации Израиль, и уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями полной отмены или пересмотра в сторону ужесточения договора по иранской ядерной программе.

Во всяком случае, на этом настаивают Израиль и США.

Русская линия

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