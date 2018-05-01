Сразу после подавления государственного переворота в Турции ходили слухи о том, что турецкие власти подозревают, что о готовящемся свержении Эрдогана мог знать (а значит, был замешан) Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, который к тому же покинул Стамбул буквально накануне попытки госпереворота.

Позднее все эти слухи были опровергнуты. Тем не менее, некоторая нервозность в Константинопольской Патриархии сохранялась. И хотя Патриарх Варфоломей как минимум один раз принимал участие в торжествах вместе с президентом Эрдоганом, отдельно они с тех пор не встречались.

Лишь 25 апреля 2018 года такая встреча, наконец, произошла, и она ознаменовала собой, что Патриарх Варфоломей для турецких властей находится вне всяких подозрений.

В этот день Патриарх Константинопольский Варфоломей прибыл в президентский дворец в Анкаре, где его принял Реджеп Эрдоган. Встреча прошла «в очень хорошей атмосфере» в присутствии министра иностранных дел Турции Чавушоглу и продолжалась более получаса, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Патриарх Варфоломей, поблагодарив президента Эрдогана «за все, что он сделал к настоящему времени для решения проблем греческой общины Турции и Патриархата», в устной и письменной форме поднял вопросы, которые всё ещё остаются актуальными для государственно-церковных отношений в Турции.

В свою очередь, президент Турции «проявил особый интерес к проблемам Патриархии и греческой общины». Во время встречи президент Эрдоган пригласил генерального директора управления вакуфов Аднана Эртема, которому он дал инструкции относительно деятельности возглавляемого им ведомства с учётом прозвучавших в ходе встречи мнений.

После личной беседы с президентом Турции Константинопольский Патриарх, продолжая встречу в более широком формате, представил Реджепу Эрдогану сопровождавших его лиц, среди которых были: митрополит Брусский Элпидифор; архимандрит Иоаким (Биллис), главный секретарь Священного Синода Константинопольской Православной Цекрви; Пантелеимон Вигас, архонт и «хартофилакс Великой Церкви», и Георгис Папалярис, вице-президент Ассоциации поддержки объединений «ромеев».

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