29 апреля 2018 года по окончании Божественной литургии, которая была совершена в храме Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) доставил в Антиохийскую Патриархию икону избранных Дамасских святых, сообщает Патриархия.Ru.

Образ по поручению председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона был передан викарию Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна X епископу Дарайскому Мусе.

Написанная в иконописной школе при Московской духовной академии икона была доставлена в Дамаск Российской ветеранской организацией «Боевое братство».

В ближайшее время образ будет перевезён в восстанавливаемый после освобождения от террористов монастырь равноапостольной Феклы, расположенный в пригороде сирийской столицы городе Маалюля.

Таким образом Русская Православная Церковь старается по возможности поддерживать сирийских христиан и помогать древнейшей Антиохийской Православной Церкви.

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