Первомайские гулянья были широко распространены в Москве со времен Императора Петра Великого. Если до правления этого Государя любимейшим занятием Русских Царей была охота в Сокольниках, то Петр, охоты не любивший, отменил ее, и с того времени Сокольники сделались любимым местом загородных прогулок москвичей. «В особенности замечательно здесь гулянье 1-го Мая, на которое собирается почти вся Москва, — отмечалось в „Путеводителе по Москве и ее окрестностям“ за 1872 год. — Вероятно, это гулянье <…> было установлено немцами, потому что называлось прежде немецкими станами, то есть шатрами, раскидывавшимися под тению рощи».

С конца XIX в. первомайские гулянья, не вызывавшие у властей излишних подозрений, стали использоваться для революционных сходок — «маевок». Как известно, великий русский писатель Ф.М.Достоевский проницательно назвал революционеров бесами, и эти майские сборища вполне соответствовали их легендарно-мистическому смыслу.

Ведь согласно немецкой средневековой легенде (напомним, что первомайские гулянья были позаимствованы у немцев), раз в году в т.н. «Вальпургиеву ночь» — в ночь с 30 апреля на 1 мая — вся нечистая сила вместе с ведьмами и колдунами собирается на высокой недоступной горе Броккен вокруг сатаны и устраивает там грандиозный шабаш.

А в 1889 г. Парижским конгрессом II Интернационала было принято решение о ежегодном праздновании 1 мая, проведением демонстраций в память о забастовке рабочих в Чикаго 1886 г., закончившейся кровопролитным столкновением с полицией. В Российской Империи политическое празднование этого дня началось в Варшаве, с 1890 г. В 1891 г. «маевка» состоялась в С.-Петербурге. В северо-западном крае еврейские «рабочие» с 1892 г. ежегодно праздновали 1 мая на тайных собраниях. С 1899 г. подобные празднования становились все более массовыми и уже в 1900 г. произошла первая уличная майская демонстрация в Харькове. С 1902 г. майское празднование принимает открыто революционный характер.

После революции «Первомай» вошел в пантеон главных государственных праздников, установленных большевиками. Таким образом, ниспровергатели государственных устоев России под видом «дня международной солидарности трудящихся» установили праздник нечисти, когда огромные массы народа шествовали по улицам с песнями, лозунгами, плясками и портретами кумиров-вождей.

В народной памяти сохранился рассказ о первом официальном праздновании 1 мая в большевицкой России: «В первый советский первомай на Красной площади в Москве на глазах тысяч людей было явлено чудо Божие: красное полотнище, закрывавшее икону Святителя Николая на Никольской башне Московского Кремля, неожиданно, без посторонней помощи, расселось сверху донизу, а полоски материи стали отрываться и падать вниз. И открылся старинный образ чтимого всей Русью Святителя Николая „Можайского“: левая рука с крестом была отстрелена во время большевицкой бомбардировки Кремля, правая с мечом грозно занесена»..

В Российской Федерации этот день по-прежнему остается «праздничным» и официально отмечается как «праздник Весны и Труда».

Русская линия