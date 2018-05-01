28 — 30 апреля 2018 года состоялся первый официальный визит Святейшего Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь, сообщает Патриархия.Ru.

В первый день визита Святейший Владыка отслужил молебен в Воскресенском кафедральном соборе города Тираны.

В тот же день в здании Архиепископии Албанской Православной Церкви состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием.

29 апреля Предстоятели Русской и Албанской Православных Церквей совершили Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране.

Затем состоялся торжественный приём по случаю визита Святейшего Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл принял участие в презентации русского перевода книги Предстоятеля Албанской Церкви «Даже до края земли», посвященной истории, современным задачам и перспективам православной миссии.

В ходе визита в Албанию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал эксклюзивное интервью корреспонденту Албанской государственной телерадиокомпании.

Вечером во Дворце бригад в городе Тиране от имени Президента Албанской Республики Илира Меты был дан торжественный ужин по случаю визита Святейшего Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь.

30 апреля состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с Президентом Албании Илиром Метой. В ходе беседы был затронут вопрос туристических обменов как важного фактора сближения народов; собеседники также говорили о вызовах, которые стоят перед современным обществом.

«Сейчас нас многие учат: для того, чтобы построить справедливую, счастливую жизнь, достаточны концентрация капитала, экономическая мощь, военная сила, научное процветание, социальные доктрины, ― сказал, в частности, Святейший Патриарх Кирилл. ― Очень богатые страны нам говорят: живите как мы, и все будет хорошо, вы достигнете цели. Я кричу во весь голос на весь мир: ничего не получится, если человечество откажется от Бога. Будет богатство ― не будет счастья. Будет сила ― не будет справедливости. И мы видим, что происходит сейчас: страшные кризисы сотрясают человечество. Международное право, международные институции, международные организации ― все как бы работает на мир и справедливость в мире, но нет ни мира, ни справедливости».

Упомянув о том, что в разные годы неоднократно обсуждал тему мира и справедливости с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании, Предстоятель Русской Православной Церкви выразил мнение: «Опыт жизни наших стран и народов должен убедить очень многих, что без веры, без нравственных ценностей, которые поддерживаются верой, невозможно построить ни счастливую семью, ни счастливое общество, ни счастливый миропорядок».

Позже Святейший Владыка встретился с Премьер-министром Республики Албания Эди Рамой.

В завершение визита в Албанию Святейший Патриарх Кирилл посетил монастырь святого Власия и Свято-Воскресенскую духовную академию Албанской Православной Церкви.

В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви отбыл в Москву.

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