Русская линия
Сводка новостей от 22 февраля 2018

Россия помогает Сербии достроить кафедральный собор святого Саввы
В крупнейшем храме Сербии представили мозаику, выполненную русскими и сербскими мастерами на средства российских благотворителей…

Мозаика Глава МИД Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич посетили сегодня презентацию уникального мозаичного украшения в крупнейшем храме Сербии, сообщает РИА Новости.

Площадь композиции Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в Белграде составляет 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина.

«Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто приложил свою руку к этому святому делу. Президент России уделял личное внимание этому проекту, который был инициирован президентом Сербии и Сербским Патриархом. „Газпром нефть“ внесла свой значимый вклад», — сказал Лавров и добавил, что восхищается художниками и всеми, кто реализовал этот проект под эгидой Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил Владимира Путина и всё руководство страны, а также Русскую Православную Церковь за помощь в благоукрашении главного сербского храма. «Мы родом из одного и того же племени, разделяем ту же веру, мы сражались за свободу и против ненависти», — приводит Sputnik слова сербского президента.

Главный собор Белграда посвящён архиепископу Сербскому Савве. Его заложили в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство шло весь прошлый век. Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году. Однако строительство прервалось из-за Второй мировой войны и коммунистического югославского периода. Работа возобновилась лишь в 1985 году.

Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора завершились. На очереди — внутреннее убранство храма.

Храм Святого Саввы Сербского — один из крупнейших православных храмов мира. Площадь пола составляет 3650 квадратных метров, а высота с крестом — 79 метров. Храм вмещает десять тысяч человек.

Россотрудничество по поручению Владимира Путина — генеральный координатор работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года. Строительство финансируют российские компании, которые ведут бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 миллионов евро внесло ПАО «Газпром нефть».

Русская линия

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