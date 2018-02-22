В Москве при участии Синодального комитета по взаимодействию с казачеством готовится к открытию историческая конференция…

6 марта 2018 года в Москве, в здании Российского государственного архива социально-политической истории, состоится научная конференция «Революционные события 1917 года и судьбы русского казачества: новые документы, итоги и перспективы исследований», сообщает пресс-служба Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Революционные события 1917 года стали переломным и трагическим периодом в истории России, открывшим путь к гражданской войне, в результате которой страна потеряла миллионы своих граждан, включая представителей казачества. Организаторы форума посчитали необходимым проанализировать новые исследования, касающиеся истории казачества в период начала братоубийственной войны.

Учёные представят и вместе с участниками конференции обсудят новые документы по истории казачества из фондов центральных и региональных архивов Российской Федерации, а также военные, политические, социально-экономические и культурные аспекты истории казачьих войск в годы революционных событий 1917 г. и гражданской войны 1917−1922 гг.

Ведущий научной конференции — директор РГАСПИ А.К.Сорокин. С докладами выступят д.и.н. Р.Г. Гагкуев, д.и.н. А.В. Ганин, д.и.н. А.В. Репников, к.и.н. Д.И.Рублев, к.и.н. О.В.Чистяков, к.и.н. Л.П. Муромцева, к.и.н. В.Б. Перхавко и другие. Кроме того, в заочной форме в конференции примут участие представители Калмыцкого государственного университета, Кубанского государственного университета, Саратовской государственной юридической академии, Башкирского государственного педагогического университета, других научных учреждений России.

В завершение участники конференции посетят историко-документальную выставку «Революционные события 1917 года и судьбы русского казачества».

Цели выставочного проекта — представить позицию различных политических сил по отношению к казачеству, раскрыть роль казаков в белом движении, в становлении и развитии Красной армии. Отдельное внимание будет уделено драматической истории императора Николая II и его семьи. В экспозицию вошли архивные документы, фотографии, гравюры из фондов ведущих федеральных архивов и музеев России. Эти материалы составляют значительный пласт источников, раскрывающих тему роли казачества в истории России начала XX в.

Время проведения конференции: 11.00−13.00.

Аккредитация СМИ проводится до 15.00 4 марта: +7 (915) 279-55-05, press@skvk.org (Наталья Селиванова, глава пресс-службы Синодального комитета).

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