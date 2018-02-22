Живя в Содоме, нужно быть предельно аккуратным. Если же ты чиновник, то аккуратным нужно быть вдвойне, а может быть, и втройне. Об этом не понаслышке знал ещё Ной, живший среди людей, для которых беспорядочные половые связи и противоестественный блуд — были главной ценностью. Как уж он себя вел в этом обществе, доподлинно неизвестно, но то, что он был аккуратен, очевидно. Ведь блудливые люди очень агрессивны и, не дай Бог, кому-нибудь обличить их порок.

Ной, собственно говоря никого и не обличал, но поплатился и за это. Сама его целомудренная жизнь была, как бельмо на глазу для жителей Содома, а потому недолго он смог сохранить себя даже при тщательной аккуратности. Вскоре содомляне пришли к нему в дом с целью изнасиловать его детей и гостей, коими оказались Ангелы Божии. Приблизительно то же будет и со всеми нормальными людьми, когда власть в руки окончательно возьмут блудники и половые извращенцы.

О том, что современная Россия — это тоже уже почти Содом, и что всем целомудренным людям в нём надо быть предельно осторожными, можно убедиться на примере скандала, который разразился вокруг главы Минздрава Республики Чувашии Владимира Викторова. Высокий чувашский чиновник осмелился открыто заявить о том, что беспорядочные половые связи приводят женщин к бесплодию и призвал местных врачей объяснять это российской молодёжи.

Нет, Владимир Викторов не безумец, как может показаться на первый взгляд. Сам он не выходил к журналистам со словами в защиту целомудрия и даже не употреблял запретное и осмеянное ныне в российском общество слово «девственность». Нет, он обычный чиновник, который не настолько глуп, чтобы говорить об этом предмете с представителями такой ещё одной древнейшей профессии, как журналистика.

Со словами о том, что необходимо рассказывать девушкам о вреде беспорядочных половых связей глава чувашского Минздрава обратился к своим коллегам в Диагностическом центре Республиканской клинической больницы во время заседания коллегии Министерства здравоохранения Чувашии. То есть говорил он об этом с врачами. Журналисты же лишь подслушали этот разговор, вырвали слова министра из контекста, и в результате в СМИ началась настоящая травля.

Смотреть на это нормальному человеку было противно. Уж как только не пытались представить представители «журфака» Владимира Викторова — и глупым, и тёмным и невежественным. Однако, за всеми этими статьями и телеэфирами об «оскандалившемся чиновнике» явственно проглядывала лишь одна реальная вещь — горькая обида блудников на то, что им указали на их порок.

Русская линия