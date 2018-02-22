Христианские Церкви, присутствующие в Иерусалиме, приняли решение бойкотировать приём, который был дан в четверг, 15 февраля 2018 года, израильским мэром Иерусалима. Причиной этого решения стал поднятый муниципалитетом вопрос об отмене освобождения религиозных организаций от уплаты налогов, которое имело место в течение столетий, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на французский православный сайт Orthodoxie.com.

Несколько недель назад Церкви разных обрядов на Святой Земле были ошеломлены, когда еврейские власти объявили о своём намерении заставить их платить налоги на большую часть своей недвижимости.

Генеральный директор муниципалитета Иерусалима Амнон Мерхав подсчитал, что долг Церквей за 887 принадлежащих им объектов составляет 657 миллионов шекелей (около 190 миллионов долларов или около 150 миллионов евро) — без указания, однако, периода просроченной религиозными конфессиями задолженности.

В связи с объявлением о задолженности муниципалитет Иерусалима заморозил банковские счета нескольких Церквей, в значительной мере нарушив их работу, рассказали AFP различные церковные лидеры.

Сложившаяся ситуация была затронута совместном коммюнике нескольких Патриархов и других лидеров Православной, Армянской, Коптской, Католической, Лютеранской и Маронитских Церквей:

«Следуя заявлению Иерусалимского муниципалитета о том, что Церкви в Иерусалиме должны платить муниципальные налоги (известные как Арнона), мы, церковные лидеры в Иерусалиме, заявляем, что такое заявление противоречит историческому положению, сложившемуся в отношениях между Церквями, присутствующими в Святом граде Иерусалиме, и гражданскими властями на протяжении веков. Гражданские власти всегда признавали и уважали большой вклад христианских Церквей, которые инвестируют миллиарды в строительство школ, больниц и домов, особенно для пожилых людей и лиц, находящихся в неблагоприятном положении на Святой Земле. Мы заявляем, что такой шаг подрывает святость Иерусалима и подрывает способность Церкви служить на этой земле во имя ее общин и Церкви во всем мире.

Мы просим муниципалитет отозвать свое заявление и продолжить обеспечивать сохранение статуса-кво, санкционированного Священной историей, согласно которому, неприкосновенность города Иерусалима не нарушается. Мы твёрды и едины в своей позиции защищать наше присутствие и нашу собственность", — отмечается в документе.

Заявление подписали: Патриарх Иерусалимский Феофил III, глава Иерусалимского Патриархата; патриарх Нурхан Манукян, Армянская Апостольская Церковь; епископ Пьербаттиста Пиццабалла, апостольский администратор Латинского патриархата; священник Франческо Паттон, францисканский кустод Святой Земли.

Руководители Церквей решили бойкотировать прием, который вечером в четверг, 15 февраля, проводил мэр Нир Баркат. «Перед лицом такого подхода мы не можем действовать так, как будто ничего не случилось», — сказал Вольфганг Шмидт, лидер немецких протестантских учреждений на Святой Земле.

Ожидается, что представители Церквей и муниципалитета соберутся на следующей неделе. Пресс-секретарь мэра сказала, что муниципалитет будет продолжать «полностью сохранять свободу вероисповедания». Но, добавила она в своем заявлении, собственность, такая, как гостиницы и предприятия, «не может быть освобождена от муниципальных налогов просто потому, что она принадлежит Церквям».

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