23 февраля в России по советской традиции празднуют День защитника Отечества. При этом никто до сих пор не знает, в честь какой победы этот день стал праздничным для российских военных. Однако в русской истории этот день, действительно, связан с одной знаменательной датой — началом Первого Кубанского «Ледяного» похода Добровольческой армии.

В ночь с 9 на 10 (с 22 на 23 по н. ст.) февраля 1918 года горстка храбрецов — офицеров, юнкеров, кадетов, студентов и добровольцев — вышла из Ростова-на-Дону в «Ледяной поход». Убедившись в бесцельности и безнадёжности дальнейшего пребывания на Дону, Добровольческая армия выступила на Кубань, где надеялась соединиться с кубанскими казаками и продолжить борьбу против большевиков.

Выйдя из Ростова в количестве 3683 человек, медленно продвигаясь по Кубани, белая армия соединилась с кубанскими добровольцами, доведя свою численность до 6 тысяч бойцов. Точкой притяжения для добровольцев был Екатеринодар, занятый, как выяснилось позднее, сильным отрядом большевиков (до 20 тысяч человек).

В конце марта начался штурм кубанской столицы, продолжавшийся три дня. На четвертый день ожесточенных боёв, 31 марта (13 апреля) 1918 года командующий Добровольческой армии генерал Л. Корнилов был убит разорвавшейся в помещении его штаба гранатой. Его гибель по сути решила участь штурма.

Впечатление, произведённое смертью командующего на добровольцев, а также тяжёлые потери, понесённые армией, делали продолжение штурма бессмысленным. Первой задачей нового командующего генерала А. И. Деникина стало спасение армии от полного уничтожения. Он отвёл её от Екатеринодара по направлению к Дону, откуда были получены сведения о восстании донцов.

Первый Кубанский поход был закончен. Выступив в составе менее 4 тысяч человек, армия вернулась на Дон численностью до 5 тысяч человек, вывезя с собой до 1500 раненных. Добровольческая армия прошла 1000 километров за 80 дней похода, из которых 44 — она провела в боях. «Ледяной» поход стал примером беспримерного мужества русских воинов, которые отдали свои жизни за веру и Отечество.

Одним из наиболее известных участников этого похода стал легендарный генерал Марков.

Русская линия