В Финляндии увеличилось количество сторонников отказа от присоединения к НАТО. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, сообщает телеканал «Царьград».

По данным Reserviläisliiton kyselytutkimus, за военный нейтралитет Финляндии высказались 47 процентов опрошенных. В прошлом году такой позиции придерживались лишь 39 процентов респондентов.

При этом доля сторонников вступления в НАТО в ближайшие несколько лет составила менее 10 процентов. Треть опрошенных высказались категорически против присоединения к Североатлантическому альянсу.

Социологи отметили, что большинство респондентов согласны с официальным курсом страны на неприсоединение и военный нейтралитет. Именно такая тактика им представляется наиболее отвечающей потребности в обеспечении безопасности государства.

Таким образом, финны — одна из наименее воинственных наций, которых в мире, к сожалению, в последнее время всё меньше и меньше.

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