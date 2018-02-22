Житейские невзгоды и скорби нужно воспринимать как благо, потому что они показывают нам нашу немощь и нужду в помощи Божией, заявил владыка…

Митрополит Архангельский Даниил: Если мы начнём жить так сытно, как Европа, мы забудем о покаянии

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил после чтения Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского 20 февраля обратил внимание верующих на то, что те невзгоды и необустроенность в быту, которыми до сих пор полна Россия, можно и нужно воспринимать, как некое благо, потому что при чрезмерно сытой и богатой жизни человек очень скоро забывает о Боге и покаянии.

«Почему мы не живём так сытно, как Европа? Потому что мы бы тогда погрязли во грехах. Где испытания, где страдания, там легче приносить покаяние. Когда всего много, человек забывает про Бога», — заявил владыка.

Он обратил внимание, что одна из человеческих черт — это непостоянство. «Это грех. Когда стоим на молитве, уверенно обещаем себе исправить жизнь, но потом выходим и удивляемся тому, что сердце опять стало прежним. Непостоянство человеческой природы — последствие грехопадения», — отметил архипастырь.

«Храм Божий помогает обуздать это непостоянство. Когда чувствуем, что сердце не слушается, нужно идти в церковь, читать молитвы, отрывки из святых отцов или Писания. Нужно как можно быстрее возвращать теплоту!», — посоветовал митрополит Даниил.

«Сейчас храмы открыты, Причастие постоянно преподается желающим. А ещё не так давно не было в этом городе ни одного храма! Люди отходили в мир иной без напутствия, без покаяния. Сейчас всё есть, так будем же пребывать в покаянии и активно вести духовную жизнь!», — призвал владыка.

Русская линия