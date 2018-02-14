Представители пермских коммунистов не знают, как сагитировать жителей Перми против инициативы пермских властей вернуть городским улицам их исторические названия, поскольку практически все революционные деятели, в честь которых улицы были переименованы большевиками, являются настолько мерзкими, что упоминать о них не решаются сегодня даже сами коммунисты.

Выступать за то, чтобы в центре Перми улицы носили имена таких откровенных террористов, как Софья Перовская и Андрей Желябов (они убили Императора Александра II), Ивана Каляева (убийцы великого князя Сергея Александровича), члена губернского революционного трибунала ответственного за массовые расстрелы в Перми Василия Иванченко, организатора и участника «красного террора» пермского революционера Павла Хохрякова и печально известной революционерки Розалии Землячки, не с руки даже нынешним представителям КПРФ.

Но это не значит, что современные коммунисты отказались от своих кровавых кумиров. Нет. Они просто постарались выбрать из этого списка наименее известного своими зверствами губернского военкома Окулова и провели так называемый «опрос жителей» улицы Окулова, которые при правильном подходе и формулировке вопроса, естественно, выступили против любого переименования, поскольку это дело якобы связано с заменой документов и тому подобное.

В результате в ряде местных СМИ тут же появились сообщения о том, что горожане выступают против любого возвращения пермским улицам их исторических названий. И хотя для всех очевидно, что это не так, в местной прессе поднялась волна публикаций на этот счёт, и на этой «волне успеха» коммунисты начали писать письма губернатору Максиму Решетникову с требованием отказаться от озвученной инициативы.

Впрочем, если внимательно присмотреться в действия сторонников большевиков, то можно заметить, что есть в этой лукавой тактике и свои изъяны. Ведь таким образом сегодня с уверенностью можно сказать, что пермские коммунисты не против переименования большинства улиц Перми, и вопросы у них вызывает только одна улица, названная в честь Окулова. Вот с этим вопросом и надо разбираться местным властям.

Возможно, стоит провести информационную кампанию, чтобы разъяснить жителям Перми, кто такой Окулов и чем примечательна его деятельность. А что касается остальных улиц, то коммунисты против их переименования не выступают, а значит, и руки у властей в этом вопросе развязаны — городу можно и нужно вернуть его исторические названия.

Русская линия