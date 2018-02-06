В ближайшее время с карты города могут исчезнуть имена убийц и террористов Перовской, Желябова, Каляева, Иванченко, Хохрякова, Окулова и Землячки…

Специальная комиссия по переименованию улиц в Перми получила поддержку губернатора Пермского края Максима Решетникова в вопросе переименования городских улиц и площадей, до сих пор носящих имена революционеров, связанных с массовыми расстрелами невинных людей и терактами против властей и государственных служащих, сообщает 59.Ru.

Комиссия была создана в 2017 году к 100-летию Октябрьской революции, и её главной целью стало переосмысление исторических событий 1917 года и возможность переименования улиц, которые названы в честь участников «красного террора».

«Наша комиссия, в состав которой входят авторитетные историки, краеведы, представители конфессий, уже определила ряд лиц, фамилии которых остались в нашей исторической памяти только благодаря совершённым ими террористическим деяниям. Отмечу также, что члены комиссии обсуждали фамилии лиц, деятельность большинства из которых так или иначе была связана с Пермским краем, и не рассматривали деятелей общероссийского значения», — рассказал директор Пермского государственного архива новейшей истории Сергей Неганов.

В частности, комиссия предложила переименовать улицы организаторов убийства Императора Александра II Софьи Перовской и Андрея Желябова, убийцы великого князя Сергея Александровича эсера Ивана Каляева, члена губернского революционного трибунала Василия Иванченко, организаторов и участников «красного террора» революционера Павла Хохрякова, пермского губвоенкома Степана Окулова, секретарши Мотовилихинского райкома ВКП (б) Перми Розалии Землячки.

«Чтобы переименовать, к примеру, улицу Розалии Землячки, которая расположена в Мотовилихинском районе, необходимо внесение изменений в действующий топонимический регламент. Такое решение полномочны принять депутаты Городской думы. Именно от них зависит, состоится ли в Перми окончательный отказ от увековечивания имён особо кровавых деятелей», — пояснил Сергей Неганов.

Предложения по переименованию улиц Сергей Наганов передал губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Глава региона поддержал эти предложения, но попросил организовать опрос общественности, в связи с чем на портале «Управляем вместе» в ближайшее время состоится голосование по этому поводу.

Ранее пермяки предложили свои варианты названий для улиц в трех микрорайонах Перми, где планируют строить новые дома.

Русская линия