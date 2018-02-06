Верующие Украинской Православной Церкви, которые в последние годы регулярно и совершенно безответно взывают к президенту Украины Петру Порошенко и украинским властям с требованием остановить нападения на храмы канонической Церкви, потеряли уже всякую надежду на помощь властей и обращаются напрямую к мировой общественности и президенту США Дональду Трампу, чтобы они выполнили то, что по своим обязанностям положено исполнять украинским чиновникам, — защитили их от нападок украинских националистов.

Так, наместник Десятинного монастыря в Киеве, который подвергается в последние дни нападениям радикалов, вынужден был обратиться к американскому президенту, прося защитить обитель от беззакония, сообщает Интерфакс.

«Архимандрит Гедеон (Харон), гражданин США и орденоносец (он служил в Калифорнии, был капелланом на корабле ВМС США и удостоен правительственных наград), обратился от имени братии монастыря (среди неё трое — американцы) и десятинной общины киевлян к президенту Трампу с призывом защитить их от беззакония и произвола», — заявил пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов в своей статье, опубликованной 2 февраля на сайте «Интерфакс-Религия».

По его словам, аналогичная просьба направлена к американским православным единоверцам — госсекретарю США Рексу Тиллерсону и послу США на Украине Мэри Йованович.

Церковь Успения Богородицы Десятинная — первый каменный храм Древней Руси, воздвигнутый херсонесскими греками при святом равноапостольном князе Владимире.

Представитель Украинской Православной Церкви напомнил, что на прошлой неделе, 25 января, украинские националисты сначала попытались поджечь монастырь, притащив к нему канистры с бензином, а затем срезали болгаркой стенды, оскорбляя и угрожая монахам.

Полиция арестовала двух поджигателей, в качестве меры пресечения судья Татьяна Левицкая определила им арест с правом освобождения под залог. При этом в адрес неё и её семьи и детей вскоре стали поступать угрозы.

Сами радикалы, по данным В. Анисимова, призывают собратьев из подобных группировок объединиться и снести монастырь с лица земли. «Читаешь, смотришь и понимаешь, что и заступиться-то за христианина некому. Кроме далекого и всемогущего Трампа. Что называется, заграница нам опять поможет. А кто ещё?» — сетует В. Анисимов.

Русская линия