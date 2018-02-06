Печально, но в последнее время мы становимся свидетелями нравственного падения людей, которые многие годы занимали самые высокие посты в церковной среде. Причина того, что эти люди очень часто идут в разнос, как это ни прискорбно, является обыкновенная личная обида на священноначалие и амбиции этих людей, которые были задеты их неожиданным увольнением с высоких церковных должностей.

Увы, не все могут с достоинством пройти испытание тщеславием и широкой известностью. Очередным печальным свидетельством этого стал ядовитый пост бывшего главного редактора «Церковного вестника» Сергея Чапнина в Facebook, направленный против Святейшего Патриарха Кирилла:

«Вчера опубликован интересный список из „кремлевского доклада“ — в нем есть и православные олигархи, и православные министры, и прочие православные чиновники. Есть даже сын известного священника. Удивлен лишь одним: в этом списке нет патриарха Кирилла. Он легко проходит хотя бы только по разделу олигархов, так как его личное состояние явно превышает 1 млрд долл.»? — написал 30 января Чаплин.

В ответ на это бывший глава Патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский, который, кстати, тоже был уволен Патриархом Кириллом со своей должности, вступился за Предстоятеля Русской Православной Церкви, заявив, что слова Чапнина — это обыкновенная клевета.

«Я принимаю во внимание, конечно, обиду за увольнение с должности, но опускаться до явной клеветы — это уже переходит для христианина всякие границы, — отметил отец Владимир. — Когда я работал в Патриархии, то читал, как и все, в антицерковной прессе о несметных богатствах Патриарха Алексия. Но после его кончины все его владения оказались церковным имуществом, которое по описи специально созданной комиссии были переданы в управление новому Патриарху. А четырёхэтажный особняк в Даниловском монастыре, о котором писала та же пресса как о личной собственности митрополита Кирилла, был передан новому председателю ОВЦС».

По словам отца Владимира, «недоброжелатели в отечественной и зарубежной печати, писавшей о несметных богатствах патриархов, никогда не опубликовали НИ ОДНОГО документа, связанного с их личными счетами и частными владениями». «Фотографии, иллюстрирующие эти публикации, машин, дач, резиденций, церковных облачений и др. может подействовать как доказательства только на наивных (или озлобленных) людей», — отметил священник.

В заключение отец Владимир напомнил, что «клевета — лжесвидетельство, нарушение 9-й заповеди, из-за клеветы произошло грехопадение человечества, поэтому сатана именуется клеветником».

«Как моль портит одежду, так клевета — душу христианина» (преп. Ефрем Сирин).

«Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду» (свят. Иоанн Златотуст).

«Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но убегает от них, как от огня» (прп. Иоанн Лествичник).

«Душа клеветника имеет язык с тремя жалами, ибо уязвляет и себя, и слышащего, и оклеветанного» (авва Фалассий).

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