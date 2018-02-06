Русская линия
Сводка новостей от 6 февраля 2018

Власти Румынии продолжают вмешиваться в церковные дела на территории Молдавии
Румынские чиновники пообещали поддержать Бессарабскую митрополию в попытках отобрать имущество у Русской Православной Церкви…

Карта Румынии и УкраиныРумынское государство будет и дальше поддерживать Бессарабскую митрополию Румынского Патриархата в её «институциональной консолидации и восстановления имущества, изъятого советскими оккупантами». Об этом говорится в ответе правительства на запрос депутата парламента Румынии от партии «Народное движение», выходца из Молдовы Константина Кодряну, сообщают «Молдавские ведомости».

«В 2017 г. Государственный секретариат по делам культов Румынии предоставил финансовую поддержку в 1,44 млн. леев 10 приходам Молдовы при общем бюджете учреждения в 64 млн. леев и около 1,4 тыс. запросов по финансовой поддержке церквям в стране и за рубежом», — сообщил Кодряну.

По его словам, благодаря этой поддержке, Бессарабская митрополия смогла приобрести в 2017 году здание, необходимое для функционирования Епархиального центра в Бэлць.

«Секретариат обеспечивает оплату 116 служителям Бессарабской митрополии, а два иерарха получают компенсации из государственного бюджета Румынии», — сказал Кодряну.

Таким образом, власти Румынии вмешиваются в церковные дела на территории Молдавии и стремятся отобрать церковное имущество у Молдавской митрополии Русской Православной Церкви.

Русская линия

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Власти Румынии продолжают вмешиваться в церковные дела на территории Молдавии
Румынские чиновники пообещали поддержать Бессарабскую митрополию в попытках отобрать имущество у Русской Православной Церкви...

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