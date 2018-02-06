В связи с ухудшением ситуации в Афганистане, подразделения американской армии будут переброшены в эту страну…

Командование американской армии начало вывод войск из Ирака, положение дел в котором после победы над исламистами существенно улучшилось. Однако, радоваться американским гражданам по этому поводу не приходится. Ведь США по-прежнему участвуют в огромном количестве конфликтов, и в том числе воюют в Афганистане. Именно туда и будут переброшены иракские подразделения американской армии, сообщает Newsru.com.

В общей сложности, в Ираке сейчас находится около 5 тысяч американских военнослужащих. 4 тысячи из них оказывают поддержку и обучают иракских солдат и курдских ополченцев, воевавших с исламистами. Остальные, в большинстве своём, представители частей особого назначения.

Переброска была начата около недели назад, в соответствии с соглашением между правительствами двух стран. Ирак покинули уже десятки военнослужащих. Численность американского контингента в Афганистане планируется увеличить на 4 тысячи солдат.

Стоит отметить, что наряду с контингентом в Ираке США ввели своих военных в Сирию, откуда их вывод пока не предполагается. Начальник Центрального командовани генерал Джо Вотел заявил, что американские войска не будут выведены из района Манбидж. Однако, именно этот район должен стать следующей целью турецкой операции «Оливковая ветвь».

27 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от США немедленно эвакуировать военнослужащих из района. «Необходимо также пойти на конкретные шаги и перестать поддерживать Отряды народного сопротивления курдов», — заявил он.

Впрочем, американские военные по-прежнему остаются на своём месте. А это означает, что вскоре мы можем стать свидетелями резкого обострения турецко-американских отношений.

Русская линия