Предстоятель Константинопольской Православной Церкви Святейший Патриарх Варфоломей продолжает испытывать постоянное давление сторонников лже-патриарха Филарета Денисенко, которые пытаются своими регулярными обращениями к Патриарху принудить Константинопольский Патриархат пойти на грубое нарушение православных канонов и признать раскольничий «Киевский патриархат» на Украине ещё одной Поместной Православной Церковью.

Стоит отметить, что все последние годы Патриарх Варфоломей терпеливо выслушивает все эти просьбы, но не предпринимает никаких конкретных действий. Глава Константинополя уже устал повторять украинским просителям одно и то же — для того, чтобы он мог хоть в какой-то мере поставить этот вопрос перед мировым Православием, на Украине должны существовать не три, а одна Украинская Православная Церковь.

Это означает, что сторонникам Денисенко нужно думать не о захвате храмов канонической Церкви, а о возможном объединении с УПЦ, но им не удаётся объединиться даже с отколовшимися от них представителями УАПЦ, что уж говорить о первом. Видимо, именно эта принципиальная позиция Константинополя заставила лже-патриарха Денисенко обратиться к Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви с просьбой инициировать переговоры по вопросу возможного объединения православных на Украине.

Однако, такое обращение Денисенко вызвало недопонимание среди украинских националистов и глава украинских раскольников тут же пошёл на попятную. Более того, в последние дни он демонстрирует явную обиду на Константинопольского Патриарха Варфоломея. Так, комментируя возможное открытие в Киеве представительства Константинополя, Денисенко заявил, что не собирается подчиняться ни Москве, ни Константинополю, а требует полной независимости и автокефалии.

В свете всего этого украинскими посыльным на Фанаре ничего не остаётся, как только повторять давно известные слова о необходимости «издать Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

На сей раз эту мантру Патриарху Варфоломею озвучил глава Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, который побывал на Фанаре 30 января 2018 года, сообщает «Религия в Украине».

Во встрече также приняли участие вице-президент Конференции Европейских церквей митрополит Франции Эммануил; епископ Эдмонтона и Западной Епархии Украинской Православной Церкви (Константинопольского Патриархата) в Канаде владыка Иларион; главный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата архимандрит Йоахим Биллис; консул Украины в Стамбуле Максим Вдовиченко и директор Представительства СКУ в Украине Сергей Касянчук.

«Всемирный Конгресс Украинцев призывает Вселенского Патриарха Варфоломея издать Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», — заявил Евгений Чолий.

Ответа на эту просьбу со стороны Константинопольского Патриарха не последовало.

Русская линия