Виктор Водолацкий: Россия выяснит, кто стоит за атакой на Су-25 и гибелью российского пилота

На месте обнаружения отряда исламистов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса российский самолет Су-25 в Идлибе, в настоящее время работает сирийский спецназ, целью которого является найти остатки ПЗРК и самолёта, заявил РИА Новости депутат «Единой России» Виктор Водолацкий.

«И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики, и как он туда был доставлен», — рассказал Водолацкий, ссылаясь на собственные источники.

Депутат добавил, что с воздуха операцию сирийской армии прикрывают ВКС.

В свою очередь, в Минобороны России уже подготовили все необходимые документы для представления погибшего пилота к званию героя России.

Сегодня также появилась информация, что на подмосковный военный аэропорт Чкаловский было доставлено тело погибшего Романа Филипова. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к Администрации президента.

«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник РБК из Минобороны.

«Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник РБК, близкий к Администрации президента.

Су-25 сбили в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с исламистами. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра». Позднее в российском Минобороны сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по этой территории, удалось уничтожить более 30 боевиков.

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