Её участники расскажут, как они родили своих собственных детей или родились сами, несмотря на агрессивные упреки окружающих…

Сетевую акцию #зачемрожала начали благотворительные организации, помогающие кризисным семьям в Санкт-Петербурге. Поделившись своими историями, её участники хотят защитить от агрессивных упреков женщин, ставших матерями в тяжёлых жизненных обстоятельствах, сообщает Милосердие.Ru.

«Зачем рожала?» — наш больной и злободневный вопрос, — заявляют в благотворительном фонде «Теплый дом». — Не столько наш, сколько наших мам. На этот так часто задаваемый им вопрос нет ответа. Этот вопрос создан разве что для того, чтобы вызывать чувство вины у родителей. Для того, чтобы уже рожденные дети чувствовали, что для них в этом мире нет места".

«Мы хотим, чтобы дети, выросшие в „кризисных“ семьям, рассказали, что они могли бы не существовать, но они существуют. Мы хотим, чтобы мамы, которым доводилось нередко слышать этот вопрос, рассказали о своих чувствах, когда они его слышат», — рассказали организаторы акции.

«Мы хотим поднять эту тему для того, чтобы вспомнить: каждый человек имеет право на существование. Не важно, сколько денег в его семье. И если человек существует, это хорошо. И лучшее, что мы можем сделать — помочь ему, поддержав его семью. Или хотя бы пройти мимо, не осуждая», — подчеркнули петербургские благотворители.

«Для меня, как для чудом родившегося ребёнка этот вопрос равен утверждению: „Лучше бы тебя не было!“, — поделилась своими переживаниями представительница фонда „Тёплый дом“ Анастасия Рябцева, рассказавшая о своём детстве в малообеспеченной семье. — Нет, люди. Я есть. Я уже есть».

«Пожалуйста, не говорите никому и ни о ком „Зачем рожала?“. А если у вас есть, что рассказать на эту тему, расскажите об этом в соцсетях с тэгом #зачемрожала», — подчеркнула сотрудница фонда.

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