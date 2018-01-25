Протоиерей Всеволод Чаплин: Если мы желаем сохранить верность Истине Христовой, нельзя оставлять такие вещи без внимания

Бывший глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и сотрудник Отдела внешних церковных связей при председательстве в Отделе митрополита Кирилла (ныне Патриарха) протоиерей Всеволод Чаплин 12 февраля 2018 года совместно с диаконом Илиёй Масловым и мирянами Игорем Друзем и Владимиром Морозовым обратился в церковный суд Московской (городской) епархии с просьбой дать оценку участию представителя ОВЦС священника Алексея Дикарёва в совместной экуменической молитве с католиками.

«24 января 2018 года сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священник Алексий Дикарев принял участие в мероприятии, проходившем в московском „католическом“ соборе Непорочного Зачатия и заявленном организаторами как „ежегодное богослужение в рамках Недели молитв о единстве христиан“ (http://cathmos.ru/content/ru/publication-2018−01−25−09−26−22.html#.WnNxvNJl_cs)», — говорится в заявлении, поданном в суд.

«Во время этого собрания отец Алексий произнёс одно из молитвенных прошений своеобразной „ектении“, закончившейся молитвой „католического“ архиепископа Паоло Пецци, а также читал Евангелие и выступал с речью. Другими участниками мероприятия, в том числе произнесения „ектении“, были представители лютеран и пятидесятников. Происходившее зафиксировано на видео», — отмечается в обращении.

«В своей речи отец Алексий сказал: „К сожалению, силы тьмы проникли и в среду учеников Господа нашего Иисуса Христа. <…> Господь <…> предвидел, что cатана войдет в среду их и будет сеять разделение и разногласия между исповедующими имя Христово. <…> Как могло случиться, что в течение двух тысяч лет христианство, слово Божие не смогло настолько проникнуть в сердца человеческие, чтобы любовь, проповедуемая Господом, смогла преодолеть ненависть и разделение даже между самими христианами?“. Здесь — налицо ложная интерпретация отпадения от Церкви еретиков как „разделения“ внутри христианства, в котором якобы виновны, если руководствоваться логикой выступавшего, все стороны, и даже „слово Божие“, которое якобы „не смогло проникнуть“ в сердца людей», — подчёркивается в документе.

Перечислив каноны и постановления Церкви, которые запрещают православным верующим молиться с еретиками, авторы заявления выразили убеждённость, что «в описанном нами случае нарушение всех вышеперечисленных норм — налицо».

«Просим церковный суд квалифицировать действия священника Алексия Дикарева и всех, кто мог санкционировать, письменно или устно, эти действия. Не призывая к строгости наказания, одновременно считали бы правильным выражение церковным судом своей позиции в отношении подобных действий в будущем. Их необходимо совершенно прекратить, если мы желаем сохранить верность Истине Христовой», — говорится в заявлении.

Русская линия