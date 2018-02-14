Русская линия
Сводка новостей от 14 февраля 2018

Стихия ударила по Олимпиаде
В южнокорейском Пхенчхане начался ураган, отменены соревнования и объявлена срочная эвакуация людей…

Ветер во время Олимпиады в Южной КорееНа организаторов зимней Олимпиады в Южной Корее и Международный олимпийский комитет в последние дни, как из рога изобилия, сыплются неприятности. После допингового скандала с олимпийской сборной России и решения CAS, который оправдал 47 российских спортсменов, по олимпийским чиновникам ударила стихия.

Олимпийские игры оказались на грани срыва из-за аномальных морозов и ураганного ветра, который обрушился в эти дни на Пхенчхан. В настоящее время скорость ветра продолжает усиливаться, идёт экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов, сообщает УНИАН.

Как информирует Replyua.net, в Организационном комитете Олимпиады заявили, что уже есть первые пострадавшие, а погода во время этих спортивных соревнований стала самой холодной за последние двадцать лет.

В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено. В субботу температура упала аж до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников. Именно они больше всех пострадали от непогоды.

Ветер во время Олимпиады в Южной КорееОтмечается, что сложнее всего приходится спортсменам. В период ожидания начала состязаний они спасаются от мороза всеми доступными способами — пользуются специальными «согревающими» наклейками для лица, укутываются в термо-одежду, однако это их мало спасает, ведь в Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер, пронизывающий насквозь.

Сегодня стало известно, что женскую индивидуальную гонку по биатлону также отменили, и она состоится только завтра. Также были перенесены некоторые другие соревнования, которые проводят на открытом воздухе. При этом пока никто не знает, не придётся ли переносить соревнования снова, ведь скорость ветра пока только нарастает.

Слава Богу, российских спортсменов и болельщиков на этой Олимпиаде совсем немного, и есть надежда, что никто из них не пострадает.

Русская линия

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