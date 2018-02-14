В последнее время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Франц Клинцевич отличался своими довольно резкими и воинственными комментариями действий США, Украины и Европы, а потому многие относили сенатора к российской «партии войны», которая выступает за решение проблем силовыми методами или при помощи конфронтации.

Благодаря резким заявлениям комментарии Клинцевича пользовались большим вниманием в России и за границей. Однако, не всех во власти это устраивало, ведь чиновникам на местах приходилось решать конкретные проблемы со своими зарубежными коллегами, а должность первого заместителя комитета Госдумы по обороне придавала словам Клинцевича официальное звучание.

Как сообщает газета «Ведомости», именно чрезмерная резкость и разговорчивость привела Клинцевича к отставке. Так, один из источников издания в Совете Федерации сообщил, что комментариями Клинцевича было недовольно Министерство обороны и процесс лишения должности запустили оттуда.

Например, 7 февраля, когда сенатор заявил, что сирийский спецназ пробивается к месту падения российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб: это было в момент, когда российская сторона вела переговоры с турецкой о получении дополнительных обломков самолета и такая информация могла их сорвать, пишут «Ведомости».

Очевидно, были у Клинцевича и другие «проколы», о которых в Минобороны никто говорить не будет. Вся их совокупность и заставило ведомство принять все меры, чтобы заменить Клинцевича на более профессионального и менее словоохотливого зампреда Комитета СФ по обороне.

Теперь им может быть назначен сенатор от Карелии, занимавший до сентября прошлого года должность руководителя управления ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу, Александр Ракитин.

Русская линия