Русская линия
Сводка новостей от 14 февраля 2018

Патриарх Кирилл выступил за сохранение особого статуса Иерусалима
Предстоятель Русской Православной Церкви встретился в главой Палестины Махмудом Аббасом…

Патриарх Кирилл и Махмуд АббасРусская Православная Церковь является естественным союзником Палестины в вопросе статуса Иерусалима, поскольку разделяет точку зрения о том, что Святой град должен иметь особый статус и не может принадлежать только Израилю. Поэтому, посещая Россию, глава Палестины Махмуд Аббас непременно встречается и со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Такая встреча произошла и сегодня. В ходе состоявшихся переговоров Святейший Патриарх Кирилл в очередной раз высказался за сохранение особого статуса Иерусалима и выступил против решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля, сообщает Интерфакс-Религия.

«Убеждён, что ключ к умиротворению на земле библейской истории лежит в урегулировании отношений между Палестиной и Израилем. Глубоко убеждены в том, что прочный мир должен быть достигнут посредством переговоров с учётом законных интересов сторон, при внимании того, что должен быть сохранен особый статус Иерусалима», — заявил Патриарх.

При этом, по мнению Его Святейшество, всем традиционным религиям на Святой Земле должны быть прочно гарантированы все необходимые права.

В связи с этим Предстоятель отметил, что Святую Землю посещает более полумиллиона паломников ежегодно, многие из них приезжают и в Палестину, поэтому для Церкви решение вопросов, связанных с достижением прочного и справедливого мира, является очень важным.

Русская Церковь высоко ценит заботу Палестины о сохранении христианских святынь и положительно воспринимает состояние межрелигиозных отношений на палестинской земле, отмечают в Патриархии.

Со своей стороны М. Аббас отметил, что рассчитывает на увеличение числа российских паломников. «Мы действительно знаем, что на сегодняшний день число российских паломников, посещающих священные места, составляет около 500 тысяч. Мы надеемся на увеличение их количества в продолжение развития наших дружеских отношений», — сказал он.

«Также хотел бы отметить роль Русской Православной Церкви в налаживании паломничества в священные места и координацию, которую Русская Православная Церковь осуществляет между российскими паломниками и палестинским народом», — добавил он.

Русская линия

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