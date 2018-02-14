Секретарь Патриаршего совета по культуре рассказал о своём отношении к Ленину и Сталину, а также к запрету фильма «Смерть Сталина»…

Ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Тихон (Шевкунов) в интервью The Bell высказал своё мнение по поводу Ленина и Сталина и прокомментировал запрет к показу в России британской комедии «Смерть Сталина», заявив, что какие бы заслуги не были у исторических личностей, это не может смыть с них крови невинных жертв.

«Сталин. для меня это фигура одновременно и ужасная и трагическая. Убеждён: для России на все времена было и будет — никакие победы и успехи в государственном строительстве никогда не оправдают и не изгладят в народной памяти крови невинных жертв», — заявил владыка Тихон на вопрос о своём отношении к Сталину и Ленину.

Что касается Ленина, то владыка напомнил, что в исторических парках «Россия — Моя история» есть раздел: «Ленин: от первого лица». «В нём приведены многочисленные и совершенно людоедские ленинские цитаты о расстрелах и повешениях, о взятии и казни заложников — заведомо безвинных людей, о политике террора против народа России как о сознательно избранной большевиками стратегии», — отметил архипастырь.

«Поразительно, но самые разные люди в начале ХХ века — благородные, любящие Россию, пламенно желая ей добра, сделали все для того, чтобы, в конце концов, у власти оказался этот, быть может, самый страшный персонаж в нашей истории, — продолжил архиерей. — События 1917 года убедительно говорят о том, что русское креативное общество, тогда оно называлось прогрессивным, оказалось вопиюще инфантильным, слепым, тупым и абсолютно бездарным в смысле управления страной, самодовольным и феерически безответственным. Большая часть творцов февраля — а это были наши замечательные креативные и прогрессивные элиты — позже, задним числом это с ужасом поняли».

Касаясь вопроса о запрещенной в России комедии о Сталине, епископ Тихон признал, что сам фильм не смотрел и ознакомился только с трейлером. «К высокой сатире, разумеется, это не имеет никакого отношения. Всё откровенно однообразно и откровенно тупо. Тот случай, когда нет смысла тратить время на всю ленту. Кондовый пропагандистский заказ. Его сверхзадача — конечно не Сталин, а Россия, её народ», — заявил владыка.

«Фигуры Сталина, советских вождей, великого Жукова настолько же омерзительны, насколько должен быть ничтожен и омерзителен главный по умолчанию герой картины — народ, которым управляют такие упыри. Все просто, как мычание. Нам постепенно навязывают неизбежность философии Charlie Hebdo со всеми вытекающими для России последствиями. Нужно ли подобным веяниям противостоять? Несомненно. Весь вопрос, как это делать, соблюдая и законность, и гражданский мир», — заключил архипастырь.

Русская линия