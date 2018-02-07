Несмотря на серьёзные усилия, представителям «Киевского патриархата» не удалось устроить очередной межконфессиональный конфликт на Ровенщине, и они были посрамлены, когда жители села Деревянное Ровенской области Украины отказались переводить приход канонической Украинской Православной Церкви в раскол.

Понимая, что верующих своими рассказами о правильности церкви лже-патриарха Филарета Денисенко, они привлечь не смогут, раскольники пытались сагитировать в раскол не ходящих в храм жителей села. Заманив селян на собрание, раскольники хотели призвать их проголосовать за перевод прихода в «Киевский патриархат», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Однако, эта провокация провалилась. Ни один из прихожан канонической Украинской Православной Церкви на собрание не явился. Более того, его проигнорировали практически все жителя села. Из селян к раскольникам пришли около десяти человек, но и те вскоре разошлись.

Тем временем верующие канонической Церкви собрали 270 подписей в поддержку религиозной общины Свято-Троицкого храма Украинской Православной Церкви с. Деревянное и настоятеля прихода протоиерея Владимира Панчука.

Русская линия