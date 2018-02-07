|Сводка новостей от 7 февраля 2018
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Американская демократия оказалась весьма уязвимой. Её атакуют российские Джеймсы Бонды
Протоиерей Александр Бахов: «Если я считаю, что какое-то здание незаконно, то я должен его поджечь?»
Турция ищет поддержки Ватикана в вопросе принадлежности Иерусалима
Германия будет стремиться к нормализации отношений с Россией
В Москве предостерегли ЕС от изменения энергетического законодательства задним числом
Императорское Православное Палестинское Общество учредило молодёжную премию «За верность призванию»
Этот день в Русской истории