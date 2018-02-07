Апелляционный суд Киева отпустил под личное поручительство народных депутатов поджигателей Десятинный монастыря в Киеве Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Такое решение суд вынес 5 февраля 2018 года.

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ пояснил, что будет происходить дальше, сообщает официальный сайт УПЦ.

По мнению председателя Юридического отдела, мера пресечения — два месяца пребывания в СИЗО — была достаточно жёсткой, и Церковь одобрительно относится к смягчению этого решения. «В данном случае Церковь и прихожане Десятинного храма проявляют милосердие к этим людям и относятся к ним, как к тем, кто оступился. При избрании меры пресечения в районном суде они выражали слова раскаяния и говорили о том, что жалеют о своём поступке. В связи с этим братья обратились к судье Апелляционного суда Киева с просьбой взять их на поруки».

При этом в украинских СМИ формируется образ Церкви, как врага, который жаждет мести или жестокого наказания. Это абсолютно не соответствует действительности, отметил священник. «Церковь не хочет никого преследовать, она даже не является стороной в уголовном производстве, религиозную общину не признавали потерпевшей. Этих мужчин отпустили на поруки, о чём просили и братья храма, — пояснил он. — На данный момент идёт следствие, после чего суд будет определять меру наказания, согласно закону Украины».

Отец Александр отметил, что ввиду того, что в течение последнего года было очень много попыток и собственно поджогов храмов УПЦ, то, что удалось арестовать правонарушителей непосредственно на месте преступления, является положительным моментом. «Очевидно, что парни совершили преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание», — подчеркнул глава Юридического отдела.

Представители некоторых политических и радикальных группировок пытаются навязать общественности мнение, что данный поджог на самом деле был лишь «перфоманс», «арт-мероприятие», выражение определенной позиции двух архитекторов, но это не так. «Они не просто повредили имущество, а совершили покушение на святыню, а эти действия являются общественно опасными. Их можно квалифицировать, как вандализм. Многие верующие люди возмущены таким отношение к их храму, неуважением к своей вере и святыне. Поступок поджигателей может стать негативным примером, своеобразным призывом к действию — это опасно для всего общества», — подчеркнул священник.

«Эти мужчины ночью вылезли на крышу храма, который пытались поджечь. Не важно, каменное сооружение или не каменное, какие там были двери и т. д. Очевидно, что у них был определённый умысел. То, что храм не загорелся, произошло не по их доброй воле. Их задержали непосредственно на месте преступления во время его совершения. Безусловно, нужно, чтобы было проведено следствие, установлены все обстоятельства их действий. Если это перфоманс, зачем им тогда были 5-ть канистр с легковоспламеняющимся веществом?», — задался вопросом отец Александр.

Что же касается собственно заявлений поджигателей и их сторонников о незаконности нахождения часовни УПЦ возле остатков первого каменного храма Руси, то протоиерей Александр Бахов отверг эти утверждения и призвал решать все подобные споры в суде. «Нельзя высказывать свою гражданскую позицию общественно опасным способом. Если я считаю, что какое-то здание незаконно, то я должен его поджечь? Тем более, на сегодняшний день право собственности на эту часовню зарегистрировано за религиозной общиной УПЦ. Соответствующая запись есть в Едином реестре прав на недвижимое имущество».

На самом деле в связи с этим делом сегодня очень много манипуляций. «На основании чего политические деятели, журналисты, которые говорят о незаконности решения суда, незаконности регистрации права собственности и т. д., делают такие выводы? Никаких фактов не приводится, звучат мнения отдельных людей, их предположения. Существует решение суда, вступившее в законную силу. Если кто-то считает, что это незаконно, то может правовым способом это обжаловать. В правовом государстве нужно доказывать свою позицию в суде», — напомнил отец Александр.

Русская линия