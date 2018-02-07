Императорское Православное Палестинское Общество впервые за 135-летний период своей истории по инициативе Молодёжной секции Общества учредило Международную молодёжную премию «За верность призванию», сообщает официальный сайт ИППО.

Эта престижная премия является символом общественного признания наиболее социально активной и одарённой молодёжи. Отныне премия ИППО будет ежегодно вручаться российским и зарубежным молодым представителям за выдающийся личный вклад в утверждение высоких нравственных идеалов и духовности.

Первая церемония вручения премии пройдёт 13 февраля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Возглавит церемонию председатель ИППО Сергей Степашин.

На молодёжный вечер ИППО, приуроченный ко Дню православной молодёжи, приглашены представители молодёжных и добровольческих организаций Москвы и Подмосковья, государственные, общественные, церковные деятели, послы иностранных государств, дипломаты, представители гуманитарных организаций, известные деятели культуры.

Символом премии стал светлый образ Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, второго председателя ИППО, впоследствии прославленной в лике святых. Её жертвенное служение России, благочестие, милосердие, любовь к людям, бескорыстность и сегодня являются достойным примером для подражания новым поколениям.

Основными целями Премии являются:

— консолидация и вовлечение молодёжи в общественную деятельность по развитию гражданского общества и укреплению российской государственности;

— активизация межнационального культурного и гуманитарного сотрудничества как внутри России, так и за рубежом;

— популяризация в молодёжной среде традиционных для России духовных и нравственных ценностей, воспитание гражданственности и уважения к культурно-историческому наследию России; содействие межконфессиональному согласию в обществе;

— выявление, поощрение и поддержка молодых перспективных лидеров.

По оценке жюри в шорт-лист Премии вошли следующие номинанты:

Белановский Юрий Сергеевич — проект «Добровольческое движение «Даниловцы».

Болотов Александр Александрович — проект «Молодёжный форум «Александрова Гора».

Буравлев Сергей Дмитриевич — проект «Объективное информирование зарубежной общественности о событиях, происходящих в России, на портале „ProfileRussia“ в Великобритании».

Кубышкин Алексей Александрович — проект «Духовно-нравственное и музыкальное воспитание молодёжи на приходе Гребневского храма города Одинцово».

Тукаева Анор Рашитовна — проект «Спасение затопленного храма-маяка в Крохино».

Черных Михаил Павлович — проект «Популяризация отечественной классики среди молодёжи, создание киноцикла по мотивам рассказов А. П. Чехова».

Шпотя Денис Александрович — проект «Популяризация достижений России в аэрокосмической области».

Халед Рабех — гражданин Сирии, сотрудник Сирийского Арабского Красного Полумесяца, проект «Гуманитарные и спасательные миссии мирного населения в зоне военных конфликтов».

Поддержку в проведении церемонии вручения премии оказали компании «Транснефть» и «FjM International Solicitors & Lawyers LLP».

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