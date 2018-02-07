Американская демократия оказалась весьма уязвимой. Её атакуют российские Джеймсы Бонды
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтону будет трудно помешать Москве, если она захочет вмешаться в американские выборы…
Удивительно, но американские политики, сами того не подозревая, с каждым днём всё активнее придают российским спецслужбам ореол всемогущества и непобедимости. Почитать сообщения американской прессы, так Джеймс Бонд и в подмётки не годится нашим Ивановым и Петровым из ФСБ и ГРУ.
Правда, живущим в России, сложно поверить, что российские «агенты 007» хоть на что-то способны, поскольку пример Украины, где у Москвы, казалось бы, было всё, чтобы удержать эту братскую страну в своих объятьях, показывает их полную профнепригодность. Куда там навести порядок в США.
Однако, день ото дня американцы делают заявления о том, что русские атакуют их демократию, и судя по уровню американской обеспокоенности, делают наши агенты это весьма успешно и даже виртуозно, почти также, как их американские коллеги в третьих странах (но они там конечно, не атакуют, а устанавливают демократию).
Дело дошло до того, что даже такой обычно сдержанный и прагматичный человек, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что если русские захотят, они продолжат влиять на американские выборы.
«Есть много способов, которыми Россия может вмешиваться в выборы, у них есть различные инструменты», — сказал Тиллерсон. «В текущем году в этом полушарии будет много важных выборов», — добавил глава Госдепа, который находится в Боготе. В их числе он назвал и промежуточные выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре, сообщает РИА Новости.
«Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить России: «Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете. Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то продолжите навлекать на себя последствия», — сказал госсекретарь США.
На вопрос о том, лучше ли подготовлен Вашингтон сейчас, чем прежде, к якобы возможному вмешательству РФ в промежуточные выборы в Конгресс США, Тиллерсон ответил: «Я не знаю, сказал бы я, что мы подготовлены лучше, поскольку русские тоже адаптируются». «Суть в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно», — добавил он.
Действительно, если Джеймс Бонд захочет что-то сделать, он это сделает. Это знают все. Но что делать, если у тебя нет такого Бонда, или все последние агенты 007 пали смертью храбрых на Украине, когда доедали свой чизбургер в Макдональдсе на Майдане. Самое лучшее, это убедить своего противника в том, что он у тебя есть и уже давно работает. Тогда эти люди сами найдут такого агента в своих рядах, и будут искать его постоянно.
Проблема в том, что остановить этот поиск потом также бывает очень сложно, и сейчас в Москве не знают, что теперь предпринять, чтобы американцы, наконец, остановились и поняли, что на самом деле «нет никакой ложки».
Печально, но всё это свидетельствует только об одном — российско-американская конфронтация будет продолжаться. И ещё одно — американская демократия оказалась также уязвима, как и диктаторские режимы, которые ранее уничтожали сами американцы. Причём главной движущей силой, которая подрывает американскую систему, являются отнюдь не российские спецслужбы, а сами американцы, которые верят в то, что Москва действительно может повлиять на американские выборы.
Американская демократия оказалась весьма уязвимой. Её атакуют российские Джеймсы Бонды Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтону будет трудно помешать Москве, если она захочет вмешаться в американские выборы...