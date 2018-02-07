Удивительно, но американские политики, сами того не подозревая, с каждым днём всё активнее придают российским спецслужбам ореол всемогущества и непобедимости. Почитать сообщения американской прессы, так Джеймс Бонд и в подмётки не годится нашим Ивановым и Петровым из ФСБ и ГРУ.

Правда, живущим в России, сложно поверить, что российские «агенты 007» хоть на что-то способны, поскольку пример Украины, где у Москвы, казалось бы, было всё, чтобы удержать эту братскую страну в своих объятьях, показывает их полную профнепригодность. Куда там навести порядок в США.

Однако, день ото дня американцы делают заявления о том, что русские атакуют их демократию, и судя по уровню американской обеспокоенности, делают наши агенты это весьма успешно и даже виртуозно, почти также, как их американские коллеги в третьих странах (но они там конечно, не атакуют, а устанавливают демократию).

Дело дошло до того, что даже такой обычно сдержанный и прагматичный человек, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что если русские захотят, они продолжат влиять на американские выборы.

«Есть много способов, которыми Россия может вмешиваться в выборы, у них есть различные инструменты», — сказал Тиллерсон. «В текущем году в этом полушарии будет много важных выборов», — добавил глава Госдепа, который находится в Боготе. В их числе он назвал и промежуточные выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре, сообщает РИА Новости.

«Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить России: «Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете. Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то продолжите навлекать на себя последствия», — сказал госсекретарь США.

На вопрос о том, лучше ли подготовлен Вашингтон сейчас, чем прежде, к якобы возможному вмешательству РФ в промежуточные выборы в Конгресс США, Тиллерсон ответил: «Я не знаю, сказал бы я, что мы подготовлены лучше, поскольку русские тоже адаптируются». «Суть в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно», — добавил он.

Действительно, если Джеймс Бонд захочет что-то сделать, он это сделает. Это знают все. Но что делать, если у тебя нет такого Бонда, или все последние агенты 007 пали смертью храбрых на Украине, когда доедали свой чизбургер в Макдональдсе на Майдане. Самое лучшее, это убедить своего противника в том, что он у тебя есть и уже давно работает. Тогда эти люди сами найдут такого агента в своих рядах, и будут искать его постоянно.

Проблема в том, что остановить этот поиск потом также бывает очень сложно, и сейчас в Москве не знают, что теперь предпринять, чтобы американцы, наконец, остановились и поняли, что на самом деле «нет никакой ложки».

Печально, но всё это свидетельствует только об одном — российско-американская конфронтация будет продолжаться. И ещё одно — американская демократия оказалась также уязвима, как и диктаторские режимы, которые ранее уничтожали сами американцы. Причём главной движущей силой, которая подрывает американскую систему, являются отнюдь не российские спецслужбы, а сами американцы, которые верят в то, что Москва действительно может повлиять на американские выборы.

Русская линия