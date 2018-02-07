|Сводка новостей от 7 февраля 2018
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|Адмирал А.В.Колчак
7 февраля — день памяти Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака.
Выдающийся ученый, полярный исследователь, Георгиевский кавалер, участник Русско-Японской и Первой мировой войн (в годы Великой войны в 1916—1917 гг. талантливый русский флотоводец командовал Черноморским флотом) адмирал А.В. Колчак в Гражданскую войну был одним из вождей Белого движения, Верховным правителем России.
Напомним, что в 2004 году, в Иркутске, городе, в котором погиб А.В. Колчак, 4 ноября был открыт первый памятник адмиралу, а в Омске — столице Белой Сибири — установлен памятный знак в его честь. Еще ранее, в 1999 году, на месте гибели А.В. Колчака иркутскими казаками был установлен памятный крест. В 2005 г. Правительство Российской Федерации приняло решение вернуть острову Расторгуева в Таймырском заливе Карского моря его исконное название — остров Колчака. В прошедшие годы в кинотеатрах России с огромным успехом прошел показ фильма «Адмиралъ», посвященного А.В. Колчаку, расширенная версия которого была показана на телевидении.
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