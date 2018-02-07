Турецкий президент Реджеп Эрдоган стремится стать ведущим лидером мусульманского мира, который имеет особое попечение о мусульманских святынях. Поэтому он наиболее гневно отреагировал на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Характерно, что именно «светская» Турция организовала саммит лидеров мусульманских стран, на котором были осуждения действия Вашингтона, и в ответ на решение Трампа прозвучал призыв признать Святой град столицей Палестины.

Однако, силы мусульман в этом вопросе ограничены, и поэтому они ищут себе союзников, коими в Иерусалиме, безусловно, являются, как католики, так и православные.

С Патриархом Константинопольским Варфоломеем Эрдоган может договориться в любой момент, и для этого ему стоит только дать православным грекам в Турции небольшую слабину, а вот с главой католического мира — дело обстоит сложнее.

В Италии, мягко говоря, недолюбливают Эрдогана. Однако, статус Иерусалима для него сейчас важнее, чем неприязнь итальянцев, и потому президент Турции всё же решился отправиться в Италию с кратными визитом, в ходе которого заехал и к папе Римскому.

Приезд турецкого лидера итальянцы предсказуемо встретили протестами. Предвидя это, Эрдоган заранее оговорил условие, что по итогам переговоров с итальянскими властями и папой Римским он не будет давать никаких пресс-конференций.

Более того, в разговоре с папой Франциском президент Турции не стал касаться тем, по которым между Ватиканом и Анкарой существуют неразрешимые противоречия. Католическая церковь, к примеру, признала и осудила геноцид армян во время Первом мировой войны в Турции, против чего всегда выступали турецкие лидеры.

Стороны также лишь вкратце коснулись курдской проблематики, и хотя папа Римский Франциск дал понять, что он не одобряет антикурдской операции Турции в Сирии «Оливковая ветвь», на этой теме переговорщики постарались не заострять всё своё внимание.

Главной же темой переговоров стала судьба Иерусалима, и тут между Эрдоганом и папой Франциском было достигнуто полное взаимопонимание. Турция и Ватикан оказались единодушны в том, что Святой град не может принадлежать только Израилю, а потому действия Трампа не обоснованы и опасны.

Таким образом, Эрдоган добился того, чего хотел. Христиане выступают против переноса американского посольства в Иерусалим и настаивают на переговорах по этому вопросу.

Теперь можно предположить, что после поездки в Ватикан, Эрдоган может направить свои стопы в Россию, где между прочим попросит о встрече со Святейший Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Русская Православная Церковь на сегодняшний день является одной из наиболее многочисленных по числу приходов и священнослужителей во всём православном мире, влияние России в ближневосточном регионе также неуклонно растёт, и для Турции было бы странно не заручиться поддержкой Москвы в этом вопросе.

Русская линия