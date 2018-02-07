Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во вторник на переговорах о формировании правительства ФРГ согласовали основные положения будущего коалиционного договора. Его проект опубликовала газета Rheinische Post, сообщает ИТАР-ТАСС.

Документ на настоящий момент состоит из 14 глав и содержит почти 170 страниц.

Согласно документу, новое германское правительство будет нацелено на нормализацию отношений с Россией и возвращение взаимного доверия. «Целью нашей политики с Россией остаётся возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят вернуться к тесному партнерству», — отмечается в документе.

Будущая коалиция считает также по-прежнему актуальной идею создания общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона и подчеркивает свою заинтересованность в «хороших отношениях с РФ и тесном сотрудничестве для обеспечения мира и урегулирования серьезных международных вызовов».

«Россия является крупнейшим соседом Европы, с которым мы хотим исключительно на принципах ОБСЕ гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех стран», — подчеркивается в проекте соглашения между партиями.

В то же время утверждается, что Россия «аннексией Крыма и дестабилизирующей деятельностью на востоке Украины нарушила европейский миропорядок». «Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и стойкости», — считают партнеры по новому кабмину.

Будущее правительство ФРГ готово обсуждать отмену антироссийских санкций при выполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. «При выполнении Минских договоренностей мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами», — подчеркивается в соглашении.

При этом предложение СДПГ о пошаговой отмене санкции уже по мере выполнения отдельных пунктов «Минска» пока в проекте коалиционного соглашения не отражено. В рабочей группе «Внешняя политика» социал-демократы настаивали на постепенном снятии ограничительных мер против Москвы уже при достижении устойчивого перемирия на Донбассе.

Партнеры по новому кабмину намерены также вместе с Францией «интенсивно работать над урегулированием конфликта на востоке Украины». «В центре усилий находится соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжёлых вооружений и всех военизированных подразделений, — считают консерваторы и социал-демократы. — Этот процесс должен проходить при подстраховке со стороны миссии ООН».

В то же время они подчерчивают, что именно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остаётся «центральным элементом выполнения Минских договоренностей» и нуждается в усилении.

Будущее правительство Германии готово участвовать в восстановлении Донбасса после значительного продвижения в выполнении Минских договоренностей. «Германия готова принять серьёзное участие в восстановлении Донбасса, как только существенный прогресс при выполнении Минских договоренностей позволит это сделать», — отмечают партии в документе.

Одновременно с этим финансовую поддержку Украины Берлин согласен осуществлять лишь при определенных условиях. «Мы ожидаем и поощряем последовательное выполнение программы реформ на Украине, в особенности в части борьбы с коррупцией, с целью всеобъемлющей модернизации страны, — подчеркивают социал-демократы и консерваторы. При этом они предупреждают, что «финансовые переводы будут осуществляться при строгом выполнении условий».

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