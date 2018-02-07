В дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 предупредили Брюссель о возможных финансовых претензиях в случае срыва реализации Северного потока-2…

Дочерняя компания «Газпрома» — Nord Stream 2 — предостерегла Евросоюз от изменений законодательства, касающегося запланированного строительства нового газопровода из России в Германию, сообщает «Немецкая волна».

«Если ЕС задним числом изменит нормы нам в ущерб, встанут вопросы о компенсации убытков», — заявил исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг в интервью газете Wirtschaftswoche, опубликованном в среду, 7 февраля.

По его словам, полагаясь на действующее европейское законодательство, Nord Stream 2 уже инвестировала в проект 5 млрд евро. Если европейские чиновники в своём стремлении остановить газовый проект «Северный поток-2», решатся на изменение законодательства, они столкнутся с финансовыми последствиями.

Такое предостережение стало ответом на предложение некоторых членов Еврокомиссии распространить Газовую директиву ЕС на трубопроводы из третьих стран, то есть и на «Северный поток-2», против чего уже выступила Германия.

Если это изменение всё же будет принято, владелец газопровода не сможет одновременно являться его оператором, но в случае Nord Stream 2 это создаёт юридический тупик, ведь тогда будет неясным, кто станет её собственником вместо российского газового монополиста.

«Газпром» — это единственный акционер Nord Stream 2, но в финансировании проекта прокладки трубопровода участвуют западные энергетические компании Uniper, Wintershall, Shell, Engie и OMV. Все они заинтересованы в доведении этого проекта до конца.

Русская линия