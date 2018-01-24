Несмотря на то, что вопрос с передачей Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви повис в воздухе, власти города на Неве настроены на то, чтобы принять положительное решение в случае, если представители Санкт-Петербургской епархии направят официальный запрос на возвращение храма верующим. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Таким образом депутат объяснил журналистам действия пресс-службы ЗакСа, которая продолжает держать на первой странице официального сайта парламента Санкт-Петербурга интервью, в котором Макаров выступает в поддержку возвращения храма Церкви, сообщил «Росбалт».

«Пресс-служба выносит [интервью на главную страницу сайта] и делает это абсолютно правильно. Это то, что необходимо крайне для духовного воспитания, прежде всего, молодёжи. Для понимания того, что в этом мире можно выжить только тогда, когда человек духовно силён. Что касается Исаакиевского собора, то это дом Божий, и моя позиция в этом отношении неизменна. Я убеждён в том, что он будет передан в ведение Русской Православной Церкви. И там можно будет проводить богослужения», — пояснил Макаров.

В начале прошлого года спикер ЗакСа Макаров дал интервью городскому телеканалу по поводу судьбы Исаакиеского собора. В нём он выразил уверенность в том, что собор должен быть передан верующим. Запись вышла в эфир 27 января. Сюжет также был размещен на сайте ЗакСа в разделе «Новости». С тех пор в течение года пресс-служба парламента держит этот материал на главной странице сайта.

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