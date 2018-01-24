Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2018

Сталин для российского Минкульта куда важнее, чем Государь Николай II и чувства верующих
В отличие от «Матильды» чиновники от культуры решили отозвать прокатное удостоверение у комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»…

Фильм Смерть СталинаДо вчерашнего дня в России ничего не было слышно о каких-то особых протестах против показа в российских кинотеатрах сатирической комедии британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Никто не устраивал по этому поводу акций протеста, как это было с показом кощунственного фильма Алексея Учителя «Матильда». И до премьеры этого кино оставалось всего два дня.

Однако, чиновники от Минкульта всё же решили отозвать прокатное удостоверение у фильма, фактически запретив его показ в России, сообщает газета «Ведомости». Любопытно, что ранее они сами его и выдали, и им не пришло в голову, что здесь что-то не так.

Фильм «Смерть Сталина» в комедийном ключе рассказывает о борьбе за власть после смерти генсека, а в отличие от Государя Николая II для российских чиновников советская история и её вожди — это святое.

Министр культуры Владимир Мединский даже вспомнил в связи с этим о нравственности, о которой он совсем недавно не хотел даже думать, когда к нему обращались верующие с просьбой отозвать прокатное удостоверение у кощунственного фильма Учителя «Матильда».

Чиновник назвал картину английского режиссёра оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»: «У нас нет цензуры <…> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней».

При этом представители Минкультуры не стали отвечать на вопрос о том, как получилось, что сотрудники Минкульта смотрели «Смерть Сталина» и рекомендовали разрешить прокат, не найдя в картине ничего безнравственного, и только за два дня до премьеры что-то изменилось.

Этот скандал ещё раз показывает, что у российского Министерства культуры явные проблемы не только с выдачей прокатных удостоверений фильмам, но и с нравственностью.

Русская линия

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Сталин для российского Минкульта куда важнее, чем Государь Николай II и чувства верующих
В отличие от «Матильды» чиновники от культуры решили отозвать прокатное удостоверение у комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»...

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