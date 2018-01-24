Лидер еврейских сионистов признал, что соблюдение шаббата очень важно для Израиля, но в этом вопросе необходимо учитывать реалии…

Современные богословы, как в России, так и далеко за её пределами, предпочитают изучать богословские проблемы прошлого и пишут диссертации в основном на темы, которые имеют мало общего с современностью. В результате у нас много трудов о ереси Ария и других древних ересиархов, но мы буквально ничего не знаем о богословском осмыслении событий XX века.

Например, как с богословской точки зрения объяснить учреждение еврейского государства Израиль в 1948 году. Ведь согласно церковному Преданию, евреи, не принявшие Христа, были наказаны Богом изгнанием из Земли Обетованной, их храм, построенный Соломоном, был уничтожен римлянами, а земли захвачены чужеземцами.

Так было почти два тысячелетия, и вот в середине XX века появляется государство Израиль, и в богословской литературе нет ни слова о том, чтобы это означало. Неужели Господь простил евреев, и времена их наказания прошли («Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» Мф. 23:37−38)? Или же это следует объяснять как-то иначе? Все наши богословы предпочитают помалкивать на сей счёт.

Более того, мы с трудом представляем себе, как и чем живёт некогда богоизбранный еврейский народ.

В этом смысле важное заявление сделал министр просвещения Израиля и глава сионистской партии «Байт Иегуди» Нафтали Беннет, признавший, что большинство современного еврейского народа не является религиозным и оставило соблюдение закона Моисея.

Это заявление он сделал, отвечая на вопросы пользователей социальной сети Facebook, сообщает Newsru.co.il.

«В ближайшее время я буду дежурным министром на пленарном заседании Кнессета. Это время, когда я относительно свободен и готов отвечать на вопросы по любым темам», — написал Беннет в своём аккаунте. Ему пришло более тысячи вопросов, одним из которых было: «Почему „Байт Иегуди“ не высказывается по вопросу о шаббате?»

Глава «Байт Иегуди» ответил: «Вот моя позиция: шаббат — это гигантское достояние еврейского народа. Мы изобрели эту идею, мы изобрели идею свободы раз в неделю, свободы от необходимости трудиться. Мы принесли этот подарок всему миру. Шаббат должен быть особым днём в Израиле, это не может быть просто обычный будний день, в который всё как всегда и все магазины открыты. С другой стороны, надо отдавать себе отчёт в том, что большинство еврейского народа не является религиозным. Нужен баланс. Культурные и развлекательные мероприятия — да, бизнес — нет. Общественный транспорт — точечно, в зависимости от потребностей и характера города или района. Это здравый смысл, и если ему следовать, то можно избежать многих ненужных конфликтов».

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