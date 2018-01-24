К 100-летию мученического подвига Царской семьи, расстрелянной большевиками в июле 1918 года, в Нарьян-Марской и Мезенской епархии предлагают вернуть островам Северной Земли, которая была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Государя Николая II, её исторические названия, сообщает РИА Новости.

Архипелаг Северная Земля расположен в центральной части Северного Ледовитого океана над полуостровом Таймыр. От континентальной части Красноярского края Северная Земля отделена проливом Вилькицкого.

Группа островов была открыта 4 сентября 1913 года экспедицией Бориса Вилькицкого и получила название Земля Императора Николая II, при этом один из островов назвали в честь Цесаревича Алексея. В советское время архипелаг был переименован, а его острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции.

«Мы должны следовать путём исторической и божественной правды. География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо серьёзнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю. Что у нас мало героев-первопроходцев, людей, которыми мы гордимся?» — заявил руководитель Патриаршего проекта «Русская Арктика» епископ Нарьян-Марский Иаков.

Архипастырь напомнил, что в 2006 году уже была попытка вернуть архипелагу имя Государя Николая II, а острова переименовать в честь расстрелянных дочерей последнего русского царя. Это предложение по душе большинству верующих Русской Православной Церкви, но если общественность не поддержит это начинание, в Церкви готовы к компромиссу.

«Надо благоразумно подходить к этому вопросу. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена Царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги. Другое дело, что Император Николай II решал, быть этой экспедиции или нет. Может быть, главный остров назвать именем Государя Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики», — предложил компромиссный вариант владыка Иаков.

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