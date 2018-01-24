Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2018

«Нафтогаз» отказался платить 2 млрд долларов «Газпрому»
Такое решение принято до вынесения вердикта Стокгольма по иску о транзите российского газа через Украину…

Нафтогаз УкраиныУкраинский «Нафтогаз», который по решению Стокгольмского арбитража должен выплатить «Газпрому» более $ 2 млрд, до конца февраля не собирается исполнять это решение и намерен дальше накапливать штрафы до окончательного разрешения спора, сообщают «Вести. Экономика».

В настоящее время штрафные санкции за просрочку выплаты долга уже составляют около 20 млн долларов и с каждым днём увеличиваются на 600 тысяч долларов. Однако, как пояснил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, компании пока невыгодно отдавать долг, поскольку для этого потребуется взять кредит, а в этом случае процентная ставка будет выше, чем штрафная процентная ставка на сумму долга.

«Процентная ставка, которую „Нафтогаз“ должен выплачивать на эту сумму, является ниже, чем большинство наших кредитов, за исключением кредита ЕБРР и Всемирного банка. Во всех остальных украинских банках эта ставка выше», — заявил Коболев в эфире украинского телеканала.

По словам главы «Нафтогаза», компании выгоднее «кредитоваться» в «Газпроме», чем в украинской банковской системе.

Таким образом, в украинской компании готовы заплатить «Газпрому» лишних 40 млн долларов в надежде на то, что Стокгольмский арбитраж в конце февраля вынесет вердикт по иску Украины к России о транзите российского газа по украинской территории и покроет все штрафы и долг «Нафтогаза».

По оценкам украинской стороны, если суд полностью удовлетворит требования Киева, то в пользу «Нафтогаза» может быть насчитано до $ 16 млрд. Однако, такое развитие событий маловероятно, сумма, скорее всего, будет в разы меньше, если вообще суд согласится с доводами Украины.

В любом случае, «Нафтогаз» не может сейчас заплатить «Газпрому» 2 млрд долларов, и поэтому в Киеве предпочитают копить долг и жить надеждой на вердикт Стокгольмского арбитража.

Русская линия

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