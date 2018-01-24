Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2018

Российское общество по-прежнему остаётся советским
Главными героями XX века для россиян являются Гагарин и Высоцкий, а не святые новомученики Церкви Русской…

Клеймо с иконы "Собор новомучеников и исповедников Российских". Расстрел крестного хода в Астрахани. 1919 г.XX век стал временем подвига тысяч русских людей, судьба каждого из которых заслуживает самого пристального изучения и внимания со стороны нынешних поколений. Впервые в современной истории Церкви было явлено столько исповедников и мучеников, которые своей кровью засвидетельствовали верность Христу, своей Церкви и любовь к народу, который они не бросили даже в самые непростые времена.

Но, увы, для современных россиян их подвиг по-прежнему остаётся совершенно незамеченным и никак не оценённым. Как это ни печально, но приходится признать, что российское общество в этом смысле остаётся советским. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, согласно которым первое место в списке героев ХХ века для россиян занял космонавт Юрий Гагарин. Его имя назвали 44% опрошенных.

Бард и актёр Владимир Высоцкий стал вторым (его имя назвали 28% респондентов), а маршал Георгий Жуков — главная личность ХХ века для 27% опрошенных, сообщает Фома.Ru.

В список наиболее известных соотечественников ХХ века, среди прочих, вошли также и несколько классиков русской литературы: Александр Солженицын (14% опрошенных), Лев Толстой (13%), Михаил Шолохов (10%), Михаил Булгаков (9%) и Антон Чехов (9%).

Ни одного имени российского новомученика в опросе не прозвучало.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19−20 января 2018 года. В нём приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Русская линия

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Российское общество по-прежнему остаётся советским
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