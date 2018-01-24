На фоне этого визита бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что у Волкера нет полномочий ставить какие-то вопросы перед Киевом ребром…

Накануне очередной встречи с Владиславом Сурковым по урегулированию конфликта на Донбассе, спецпредставитель США Курт Волкер вновь посетил Киев, где встретился с президентом Петром Порошенко и обсудил с ним ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции Донбасса, сообщает РИА Новости.

Целью этого визита, очевидно, стала демонстрация США того, что они не хотят обижать Украину и не собираются решать вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины с Россией в обход Киева. Поэтому нужна была очередная поездка Волкера на Украину, и он её совершил прежде, чем встречаться со своим главным коллегой по переговорам — Владиславом Сурковым.

Каких-то реальных новостей от этого визита ожидать было странно. А потому в Администрации Президенту Украины дежурно заявили, что «стороны сошлись, что Москва должна продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».

По сообщениям украинской администрации, Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины». Они также отметили важность завершения процесса обмена пленными.

Всё, более ничего.

Но, что действительно любопытно, так это то, что на фоне визита Волкера на Украину бывший вице-президент США Джо Байден выступил с чередой заявлений, которые напрямую касались мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Так, Байден заявил, что он «отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве», а также посетовал, что Волкер не имеет полномочий, чтобы жёстко поставить перед украинскими властями определённые вопросы.

«Волкер — авторитетный парень, авторитетный. Но Курт, насколько мне известно, не обладает полномочиями или возможностью, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то пойдёте», — сказал Байден во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

По его мнению, Волкеру не было предоставлено достаточно рычагов более жёсткого влияния на руководство Украины в рамках реализации как Минских договоренностей, так и по борьбе с коррупцией.

Всё это означает, что переговоры Волкера и Суркова также обречены на провал.

Русская линия