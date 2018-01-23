Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2018

Греки вышли на улицы против признания самоназвания Македонии
По данным СМИ, в протестах приняли участие сотни тысяч человек…

Митинг протеста в ГрецииМитинг «за Македонию» в Салониках собрал 800 тысяч участников, заявили организаторы — движение «Термаикос Нулевое Время» — после окончания мероприятия. Это больше, чем население Северной столицы Греции — по данным переписи 2011 года, в Салониках было 789 тысяч жителей, а во всей стране — 10,8 миллиона человек, сообщает Agionoros.Ru.

Очевидно, что эти цифры несколько преувеличены. Но, по мнению греческих аналитиков, результаты превзошли все ожидания. В некоторых СМИ появились данные со ссылкой на организаторов, что в Салоники приехали 1300 автобусов. Полиция насчитала перед митингом около 300 автобусов.

«Греция-Греция-Македония», «Нет двойному названию — нет новому предательству», скандировали участники.

«Македония — это Греция, Греция — это Македония», — заявил с трибуны митрополит Салоникский Анфим.

На митинге было много архипастырей и священников, хотя против демонстрации выступил Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.

Политиков к трибуне не допустили.

Греческие архиереи на митинге в ГрецииПодобный митинг под лозунгом «Македония — греческая» проходил в Салониках 26 лет назад, 14 февраля 1992 года. Тогда, как писала пресса, на улицы города вышли около миллиона человек. Через несколько месяцев, 10 декабря 1992 года, грандиозный митинг в поддержку «греческой Македонии» прошёл в Афинах на Марсовом поле и собрал также миллион человек.

Многие греки выступают против того, чтобы в названии Бывшей югославской республики Македония присутствовало слово «Македония», поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. Спор тянется больше 25 лет.

В последнее время переговоры между Афинами и Скопье активизировались после того, как США и НАТО потребовали от сторон пойти на уступки, с целью втянуть в Североатлантический блок все Балканы.

На 24 января планируется встреча Ципраса с премьером БЮРМ Зораном Заевым. Она состоится в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Русская линия

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