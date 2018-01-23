Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью ИТАР-ТАСС отметил плохую подготовку современных выпускников школ и абитуриентов семинарий, что связано «как с объективными процессами в развитии церковной жизни, так и с проблемами современного школьного образования», сообщает сайт СИНФО.

«В 90-е годы прошлого века мы пережили так называемый „университетский призыв“: священниками нередко становились люди не просто с высшим образованием, а часто уже сложившиеся профессионалы в какой-то области, порой кандидаты или доктора наук», — отметил Владимир Легойда.

«Сейчас „университетский призыв“ закончился или, по крайней мере, очень сильно сократился. В семинариях мы сталкиваемся со всеми „родовыми травмами“ современной школы — так же, как и светские вузы. Иными словами, к нам приходят абитуриенты, подготовленные в системе ЕГЭ», — подчеркнул представитель Церкви.

Вместе с тем, он отметил, что «несение пастырских обязанностей невозможно без качественного образования и воспитания». «В последние годы в церковном образовании произошли серьёзные изменения. Тема образования является одной их самых важных во внутрицерковной жизни. Патриарх лично внимательнейшим образом следит за всем, что здесь происходит», — заявил Владимир Легойда.

«С одной стороны, это сделано, чтобы семинарии и духовные академии были способны получать государственную аккредитацию, были встроены в государственную систему образования. С другой стороны, существует задача сохранить всё то важное и доброе, что было в старой образовательной системе, чтобы это была именно подготовка пастырей, а не просто специалистов по богословию и другим современным гуманитарным наукам», — добавил он.

По словам председателя Синодального отдела, важным для развития духовного образования событием стало создание диссертационного совета по теологии и прошедшая защита протоиереем Павлом Хондзинским диссертации на соискание ученой степени кандидата теологии.

«Новизна этого события в том, что начало работы диссертационного совета по теологии означает восстановление прав богословской науки в нашей стране. Появление теологии в числе научных дисциплин — это как раз вхождение в этом вопросе российской науки в современное академическое пространство. И этим теология позиции российской науки усилила», — заключил Владимир Легойда.

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