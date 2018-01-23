Удо Хеммерлинг: Мы не теряем надежду на то, что отношения России и ЕС нормализуются

В ходе «Зеленой недели», крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставки, которая проходит в настоящее время в Берлине, заместитель генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо Хеммерлинг в интервью «Немецкой волне» выразил надежду, что рано или поздно российско-европейские отношения нормализуются и немецкие товары вновь займут свою нишу на российском рынке.

«В 2014 году был резкий спад. Россия была третьим по значимости рынком за пределами ЕС после США и Швейцарии. Удар пришёлся, прежде всего, по молочной промышленности и производителям свинины. И им пришлось с большим трудом искать новые рынки сбыта, прежде всего в Юго-Восточной Азии», — заявил Хеммерлинг, комментируя последствия санкций для немецких фермеров.

В итоге российско-немецкая торговля сократилась примерно наполовину. «До введения российского запрета на импорт продовольствия объём торговли достигал 1,9 миллиарда евро в год. В 2015—2016 годах убытки немецких фермеров оцениваются в 1 миллиард евро в год. Но потом начался рост, связанный с выходом на азиатские рынки. Прежде всего, в Китай, Южную Корею, на Филиппины, в Малайзию», — отметили в Немецком крестьянском союзе.

На замечание, что азиатские рынки могут восполнить закрытие российского рынка, Удо Хеммерлинг заявил, что немецкие фермеры продолжают надеяться, что «когда-нибудь российский рынок приоткроется». «Мы не теряем надежду на то, что отношения нормализуются и что это даст возможность расширить торговлю», — отметил он, добавив, что «фермеры обеих стран поддерживают прямые контакты».

«Для нас это очень важно. Кроме этого, торговля продолжается. Зерновые из России поставляются в Европу, а мы поставляем в Россию кондитерские товары, например», — заявил Хеммерлинг.

Всё это свидетельствует о том, что немецкий бизнес, в отличие от политики, настроен на конструктивное сотрудничество с Москвой. А это даёт надежду, что рано или поздно напряжение между Россией и Европой пойдёт на спад.

Русская линия