Европейские чиновники пытаются быть последовательными, но опасаются, что это приведёт к выходу Москвы из организации…

Совет Европы уже более трёх лет ограничивает права России в ПАСЕ из-за присоединения Крыма и событий на Донбассе, но при этом требует, чтобы она выплачивала членские взносы в полном объёме. О необходимости внести в феврале свою лепту в общую казну Совета Европы Москве на днях напомнил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд, сообщает RT.

Европейские политики стараются в этом вопросе быть последовательными — Россия является добровольным членом Совета Европы (пусть, и лишённым права голоса), и поэтому должна платить по своим счётам.

Надо признать, что с формальной точки зрения такое требование еврочиновников вполне логично, однако политика вещь нелинейная, и в этом вопросе европейская коса нашла на российский камень.

Москва категорически отказывается вносить свои взносы до тех пор, пока российскую делегацию в ПАСЕ не восстановят во всех её правах. И таким образом, ситуация заходит в тупик.

Единственно, чем может угрожать Европа в ответ на эти действия Кремля, это окончательно исключить Россию из Совета Европы. Однако, сами европейцы не хотят такого развития событий, поскольку они и без того имеют крайне мало рычагов влияния на Россию, а с исключением Москвы из СЕ утрачивают и всякую надежду на это.

Вот почему одновременно с требованиями заплатить взносы Совет Европы высказывает обеспокоенность возможным выходом России из организации. Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд даже заявил ранее, что в связи со сложившейся ситуацией готов рассмотреть возможность отмены санкций.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия ушла. ..Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы», — пояснил Ягланд в интервью газете Financial Times.

Как отметило издание, обеспокоенность, что Россия может покинуть организацию, заставила Ягланда совершить несколько поездок по европейским столицам, в которых он предупреждал своих коллег о «серьёзном риске» в случае выхода Москвы из состава Совета Европы, «если её требования не будут удовлетворены».

Русская линия