Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2018

В Тернопольской ОГА опровергли миф о массовом переходе верующих УПЦ в «Киевский патриархат»
В селах, где раскольники при помощи боевиков и при попустительстве властей отобрали храмы у верующих канонической Церкви, уже строятся новые храмы…

Раскольники захватывают храм Георгия Победоносца в селе Катериновка Тернопольской областиНачальник управления религий и национальностей Тернопольской ОГА Игорь Кульчицкий в комментарии «Общественному телевидению» сообщил, что в селах области, где якобы состоялись «переходы» верующих из Украинской Православной Церкви в «Киевский патриархат», общины канонической Церкви никуда не делись и сейчас активно строят новые храмы вместо отобранных, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «Общественное телевидение».

Более того, представители этих приходов добиваются в судах возвращения отобранных храмов. «Судебные слушания пока продолжаются, но хочу сказать, что в тех населенных пунктах Тернопольской области, в частности, в Шумском, Кременецком, Збаражском районах, большая часть тех общин уже строят новые храмы, — пояснил Игорь Кульчицкий. — Органы местного самоуправления выделяют им земельные участки — они обращаются, потому что это компетенция местного совета — органов местного самоуправления — выделяются земельные участки».

Чиновник также подчеркнул, что строительство новых храмов общинами УПЦ происходит на пожертвования верующих и на средства, которые они самостоятельно ищут, и ведётся довольно активно.

Таким образом, представитель власти фактически опроверг миф о «массовых переходах» общин и верующих УПЦ в «Киевский патриархат». Он также дал понять, что политика попустительства захвату храмов канонической Церкви со стороны украинских властей ни к чему хорошему не приводит. Ведь религиозные общины, в которых произошёл рейдерский захват храмов при поддержке вооруженных националистов, никуда не исчезли и не самоликвидировались, а продолжают свою деятельность.

И хотя случаи силовых захватов храмов пока единичны (по утверждению представителей Тернопольской ОГА на январь этого года зарегистрировано 4 производства в отношении храмовых споров), они получают широкий общественный резонанс и становятся громким свидетельством грубого нарушения свободы совести и вероисповедания на Украине, на что украинским чиновникам уже указывают и их западные союзники.

Русская линия

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В Тернопольской ОГА опровергли миф о массовом переходе верующих УПЦ в «Киевский патриархат»
В селах, где раскольники при помощи боевиков и при попустительстве властей отобрали храмы у верующих канонической Церкви, уже строятся новые храмы...

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