В День студента учащиеся вузов смогут бесплатно посетить одну из трёх действующих в парке экспозиций…

25 января 2018 года исторический парк «Россия — Моя история» отмечает День студента. В честь праздника учащиеся москвичи и гости столицы смогут посетить любую экспозицию парка на выбор бесплатно, сообщает Православие.Ru.

В течение всего дня 25 января в историческом парке (57 павильон ВДНХ) проходит акция, приуроченная к ставшему популярным в России празднику День студента. В рамках акции, которая проводится в парке впервые, все учащиеся, предъявившие студенческие билеты, смогут посетить бесплатно одну из трех действующих экспозиций на выбор.

Студенты московских ВУЗов, СУЗов, кадетских и военных учебных заведений смогут по акции пройти на выставки «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе».

«Студенты являются постоянной аудиторией проекта „Россия — Моя история“ уже в 16 парках по стране. Мне кажется, возможность посетить мультимедийную экспозицию станет хорошим подарком для всех учащихся, которых этот праздник касается. Немного забегая вперёд, скажу, что внимание к потребностям аудитории во многом определит 2018 год, как год ещё большего развития проекта по России» — заявил руководитель проекта «Россия — Моя история» Иван Есин.

Исторические парки «Россия — Моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15 городов.

Флагманский исторический парк находится в Москве, в павильоне № 57 ВДНХ. На площади 30 тысяч м2 представлены экспозиции, содержание которых охватывает собой историю России с древнейших времён до XXI века. Экспозиции дают объективную картину истории нашей страны со всеми её победами, достижениями и проблемами.

В историческом парке нет традиционных экспонатов, гости экспозиций попадают в мультимедийное пространство с сенсорными экранами, интерактивными викторинами, 3-D реконструкциями сражений, проекционными книгами. В уютных кинозалах экспозиций гости могут посмотреть увлекательные фильмы на исторические темы.

Место: Проспект Мира, 119, строение 57 (павильон 57 ВДНХ)

Сайт: myhistorypark.ru. Телефон горячей линии: 8−800−555−12−63

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